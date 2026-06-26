Ragusa si stringe nel dolore: l’ultimo saluto a Giorgio Poidomani e Pina Firrincieli

RAGUSA, 26 Giugno 2026 – La città di Ragusa si prepara a vivere una giornata di profondo cordoglio e raccoglimento. Domani l’intera comunità darà l’ultimo doloroso saluto a Giorgio Poidomani, 90 anni, stimato ex dipendente dell’Anic, e a sua moglie Pina Firrincieli, di 85 anni. I due coniugi hanno perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo la provinciale Ragusa–Santa Croce, un’arteria tristemente nota nel territorio per la sua pericolosità e per la lunga, inaccettabile scia di tragedie che continua a lasciare dietro di sé.

Un destino crudele ha voluto che i due coniugi, uniti per una vita intera, se ne andassero a pochissime ore di distanza l’uno dall’altra. Giorgio è spirato per primo, poco dopo il violento impatto che non gli ha lasciato scampo; Pina lo ha seguito nella stessa tragica giornata, nonostante i disperati tentativi del personale sanitario di salvarle la vita. Questa doppia perdita ha scosso nel profondo la comunità ragusana, colpita non solo dalla gravità della dinamica, ma anche dalla dolorosa fine di una coppia molto conosciuta, rispettata e benvoluta da tutti.

I funerali verranno celebrati domani, sabato, alle ore 11.30 all’interno della chiesa parrocchiale di San Pio X. Sarà il momento in cui amici, parenti e concittadini potranno stringersi in un abbraccio collettivo e silenzioso attorno ai familiari delle vittime. Un lutto che va ben oltre il semplice fatto di cronaca, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi li conosceva e riaccendendo, inevitabilmente, l’amarezza per le troppe vite spezzate su una strada che continua a mietere vittime.

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