Regione Siciliana, 5 milioni ai comuni in dissesto: a Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo oltre 330mila euro

Monterosso Almo, 26 giugno 2026 – La Regione Siciliana interviene in sostegno dei piccoli comuni in difficoltà. Con un decreto dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali è stato approvato il riparto di 5 milioni di euro destinati ai comuni siciliani con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti che si trovavano in stato di dissesto finanziario al 31 gennaio 2026.

I fondi potranno essere utilizzati per tre finalità principali: sostenere i servizi comunali essenziali, contribuire alla copertura del disavanzo di amministrazione, oppure finanziare le spese del personale. Una misura mirata a dare ossigeno alle casse degli enti più piccoli, spesso penalizzati da costi fissi elevati e minori entrate fiscali. Per l’area iblea i beneficiari sono due comuni montani: Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo. Complessivamente riceveranno 330.904,48 euro.

Il contributo più consistente va a Chiaramonte Gulfi, che con 7.968 abitanti otterrà 211.436,16 euro. A Monterosso Almo, con 2.734 residenti, saranno destinati 119.468,32 euro.

Per accedere al contributo, i comuni dovranno presentare al Dipartimento regionale delle Autonomie locali un’apposita istanza. L’istanza dovrà essere corredata da un piano di utilizzo approvato dagli organi competenti, che illustri in dettaglio come saranno impiegate le risorse nel rispetto delle finalità previste dalla legge.

Successivamente, tutte le spese dovranno essere rendicontate secondo la normativa vigente, per garantire trasparenza e tracciabilità nell’uso del denaro pubblico. Un intervento che arriva in un momento cruciale per gli enti locali iblei, chiamati a garantire servizi ai cittadini nonostante le criticità di bilancio.

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