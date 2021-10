Coppa Italia club, finale nazionale a Montefalco. Bene i modicani

Si è concluso domenica scorsa presso il Circolo Ippico “Le Lame” a Montefalco, un altro intenso fine settimana di gare con in campo ben 4 binomi dell’istruttore Salvatore Migliore che hanno rappresentato egregiamente il Centro Ippico della Contea di Modica nella finale nazionale.

Ottime le prestazioni di tutti gli allievi nelle varie discipline con una medaglie d’oro ottenuta dal trio composto da Giannone, Occhipinti e Abbate nella categoria Gimkana 2 , gli stessi che nella categoria jump40 hanno conquistato una meritata medaglia di bronzo. Medaglia di argento nella categoria Run&ride per Occhipinti e Abbate, in sella a Gina.

Medaglia d’argento nella categoria LBP50 per Ferdinando Abbate in sella a Diny.

Passando al salto ostacoli, Marysol Ingallinesi in sella a Grees, si è aggiudicata una meritata medaglia d’argento nella categoria LBP70: ottimo piazzamento anche per la categoria del dressage in entrambe le giornate.

“Si torna a casa non solo con un medagliere ricco – dice il coach Migliore – ma con un’esperienza positiva che sicuramente li farà crescere e responsabilizzare sempre di più, sono ancora alla prima esperienza ed hanno tanto ancora da imparare ma se continuano così insieme otterremo grandi risultati -dice di loro l’istruttore Salvatore Migliore”.

Mentre i più piccoli erano impegnati a Montefalco, la dressagista del circolo Ilaria Carnemolla, in sella a Enrico 278, era protagonista presso gli Impianti del Circolo Ippico “Gli Ulivi” di Catania per la finale del progetto Sport.

La modicana in sella al suo cavallo non solo è riuscita ad ottenere in entrambe le giornate di gara il primo posto assoluto, ma a chiusura di questo campionato nella categoria F , al suo primo debutto, si è aggiudicata una meritata medaglia d’oro lasciando alle spalle i restanti binomi partecipanti.

Salva