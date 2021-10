Ballottaggio a Vittoria. Ottima affermazione di #diventeràbellissima

Salvo Sallemi è al ballottaggio con Aiello. A Vittoria, dopo un’estenuante campagna elettorale che dura da un anno e mezzo le urne ci dicono che la partita deve continuare. Una partita aperta ai due candidati che rappresentano, da una parte il centrodestra, cui però manca Forza Italia, e la congerie aiellana, con l’anomalia di qualche candidato di Forza Italia infiltrato nelle liste.

Il confronto di Vittoria è apertissimo, afferma l’onorevole Giorgio Assenza, e ci ricorda ciò che avvenne a Comiso tre anni fa: il candidato sindaco uscente che sfiora la vittoria a primo turno e la candidata di centrodestra, Maria Rita Schembari, che insegue e vince al ballottaggio.

Siamo molto soddisfatti per il risultato della lista #diventeràbellissima che ottiene 2370 voti, il 10%, superando di gran lunga partiti nazionali come il PD e il Movimento 5 stelle, configurandosi come una delle più belle e importanti novità di queste elezioni, composta da persone capaci e perbene: una nuova classe dirigente in formazione che rappresenta bene il futuro della città.

