Progetto Erasmus. Delegazioni straniere a Pozzallo

Ricevuta oggi a palazzo di città dal Sindaco Roberto Ammatuna e dall’Assessore Alessandra Azzarelli, una delegazione di Docenti e alunni provenienti dalla Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, facenti parte del progetto ERASMUS + “LISTEN AND RESPECT”. Dello stesso progetto fa parte anche una delegazione di Docenti e alunni Greci bloccati in aeroporto a Roma per un contrattempo, ma che arriveranno Pozzallo in serata.

La delegazione è ospite dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. La Pira”, partner del progetto. Il Sindaco nel suo intervento, nel dare il benvenuto alle delegazioni straniere, ha ringraziato la Dirigente Scolastica Aldrighetti e la referente del progetto Daniela Curreri.

