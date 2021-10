Bando Isi 2020 e smart working per le persone fragili. Ebt Ragusa chiarisce

Doppia comunicazione dell’Ente bilaterale del terziario di Ragusa alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea su bando Isi 2020 e sullo smart working per le persone fragili. Nel primo caso, chiarisce l’Ebt, l’Inail ha comunicato che è stato pubblicato, nella pagina informativa dedicata al Bando Isi 2020, il file “Tabella temporale” recante le scadenze delle diverse fasi per l’invio della domanda di finanziamento dei progetti finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. “Le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità stabilita, una volta salvata la propria domanda e acquisito il codice identificativo – spiegano dal consiglio direttivo dell’Ebt – potranno accedere allo sportello informatico ed iniziare la procedura di registrazione, dal 14 ottobre 2021 al 9 novembre 2021; potranno, altresì, effettuare l’inoltro della domanda, in seguito alla corretta conclusione della fase di registrazione, in data 11 novembre 2021 – ore 11.00-11.20 – giorno di apertura e chiusura dello sportello informatico da cui decorrono i 14 giorni per la pubblicazione degli elenchi cronologici”.

Con riferimento allo smart working, invece, l’Ebt chiarisce che è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° ottobre 2021, la Legge n. 133 del 24 settembre 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 111/2021, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. “La norma – chiarisce il consiglio direttivo – ha previsto, per i lavoratori fragili, la proroga, fino al 31 dicembre 2021, della possibilità di svolgere di norma la prestazione lavorativa in smart working (articolo 26, comma 2-bis, D.L. n. 18/2020); in alternativa, qualora l’attività lavorativa non possa essere resa in modalità agile, di vedersi equiparata l’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero (articolo 26, comma 2, D.L. n. 18/2020)”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

