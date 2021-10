Amministrative in Sicilia. Domenica e lunedì si vota anche a Vittoria

Sono 568.357 gli elettori chiamati alle urne per le elezioni amministrative in 42 Comuni siciliani, dove si votano altrettanti sindaci e si mettono “in palio” 606 posti di consigliere comunale. Ma la vera posta in palio è più alta e la partita si gioca in 13 grandi centri in cui si vota col sistema proporzionale. Lì i partiti misurano la forza dei simboli: in provincia di Ragusa si volta solo a Vittoria, comune sciolto per infiltrazioni mafiose. Poi a Canicattì, Favara, Porto Empedocle, San Cataldo, Adrano, Caltagirone, Giarre, Lentini, Noto, Pachino, Rosolini e Alcamo.

Sono in quattro ad ambire alla poltrona più importante di Palazzo Iacono: Pietro Gurrieri detto Piero, Salvatore Sallemi detto Salvo, l’ex sindaco ed ex parlamentare regionale Francesco Aiello e Salvatore Di Falco.

Ecco tutte le liste

Candidato a sindaco Pietro Gurrieri detto Piero

Città Libera: Lombardo Giovanni, Giudice Eliana, Russo Giuseppe, Terranova Isabella, Busacca Emanuele, Caruso Gaetano, Caruso Silvia, Contraffatto Giovanna detta Sandra, Corallo Maria Pina, Costa Vincenzo, Dente Sonia, Di Pasquale Federica, Faviana Giombattista detto Titta, Fidone Rosanna, Incardona Giovanni, Limongelli Adele, Micilotta Emanuele, Moltisanti Joselita, Mugnas Emanuele, Nigro Gabriele, Ragona Ilenia, Sciagura Laura, Solarino Alex, Zingaro Riccardo.

Lista civica, nel cuore Vittoria negli occhi il futuro: Scrofani Angela, Benenati Francesca, Meli Giuseppe, Costache Ana Maria, Costache Petre Antonio, D’amico Marius, Di Falco Claudia, Di Natale Delizia, Distefano Manuela, Fede Daniele, Gurrieri marik, Hachkel abdallah, Insaudo Carmelo, Invernino Jonathan, La Terra Luca, Mangione Giuseppe, Messinese Marianna, Miccichè Giorgio, Micilotta Salvatore, Rovetto Graziella, Salem Kamel, Salvo Gianluca, Terranova Stefano Orazio, Zaccone Maria Cristi.

Movimento 2050: Argentino Valentina, Agosta Salvatore detto Salvo, Arangio Mazza Corallo Maria Antonella, Assenza Rosa detta Mary, Badalamenti Carmelo, Battaglia Angelo, Caglia Giovanni, Cascone Giovanni, Feillafe Marcel, Fiorellini Andrea, Gagliano Sofia, Gradanti Giovanni, Interliggi Marcella, Luminoso Rosita, Marangio Salvatore, Medino Sandra, Miccichè Giombattista detto Titta, Miccichè Raffaele, Nanì La Terra Maria Barbara, Privitelli Giovanni, Schilirò Mario, Sipione Giacomo, Spata Carmelo, Strano Cirino detto Rino.

Candidato a sindaco Salvatore Sallemi detto Salvo

#Diventerà Bellissima Sallemi sindaco: Baglieri Giorgio, Battaglia Lidia, Bertolone Carmen, Carfì Giovanni, Cataldi Giovanna detta Marinella, Cilia Maria detta Mariella, Dezio Cristina, Dieli Emanuele Marcello detto Nello, Ferma Giovanna Claudia, Gatto Giuseppe, Gravina Concetta detta Ketty, Iacono Gaetano, Lo Vento Enzo, Longombardo Daniela, Lucifora Paolo, Marangio Salvatore, Naimo Jessica, Occhipinti Antonella, Picci Paolo, Picone Claudio, Pugliarello Marilena, Sgarlata Denise, Siciliano Vanessa, Tasca Emilio.

Lega Salvini Sicilia: Pelligra Biagio, Pino Daniela, Frasca Stefano, Floridia Dayana, Iacono Franco, Traina Sabrina, Distefano Maria Concetta, Alfano Salvatore, Cacciaguerra Vincenzo, Cascone Lorenzo, Insaudo Carmelo, Tuvè Lina, Li Perni Elvira, Labate Maria Patrizia, Battaglia Elena, Piccitto Giuseppe detto Marco, Velardi Nunziatina, Occhipinti Giovanni Rosario, Campoccia Giuseppe, Alagna David, Finistrello Marco, Mangione Giuseppe, Viola Francesco, Denaro Katia.

Giorgia Meloni per Sallemi sindaco: Calabrese Marco, Campoccia Manuela, Cannata Monia, Catalano Giovanni Domenico, Cristiano Luca, Crocifisso Paolo, Denaro Giovanni, Di Francia Daniele, Giudice Monica, Impoco Irene, Incorvaia Anthony, Lillo Giuseppina detta Giusy, Mannelli Giovanni, Marzetti Giada, Occhipinti Massimiliano, Ottone Giulia, Pirrè Matteo, Porcelli Paolo Maria Michele, Salerno Giacomo, Sciascia Marianna detta Gabriella, Scuderi Giuseppe detto Pippo, Vinciguerra Alfredo, Vindigni Massimiliano, Zorzi Valeria.

Candidato a sindaco Francesco Aiello

Partito democratico: Avola Salvatore, Battaglia Concetto, Boccaccio Margherita, Buonvicino Giovanni, Calì Catena Anna Maria, Cappello Vincenzo, Carbonaro Giuseppe, Celestre Vincenzo, Cilia Salvatore, Corinzia Giuseppe, Dumitrescu Luminita Elena, Fiorilla Andrea, Formica Giovanni, Frasca Anna, Iaquez Agata, La Pegna Vincenzo detto Enzo, Lo Monaco Giuseppe, Nicastro Giuseppe, Scuderetti Giovanni, Statella Ines Concetta, Tolomeo Fabiola, Vella Graziella, Vindigni Carmelo, Zocco Maria Giovanna.

Cento passi per la Sicilia: Fiorellini Giuseppe, Alagna Biagio, Boninelli Davide, Campailla Laura, Cannizzo Martina, Caruso Nadia, Cilio Sandro, Cosimo Salvatore, Cutrera Valeria, De Maria Rosa, Del Fabbro Manuela, Giacchi Vincenzo detto Massimo, Impoco Gaetano, Lucari Giosuè, Mezzasalma Valentino, Muratore Gianpiero, Novelliero Alessandra, Pollara Fabio, Ragona Loredana, Roccaforte Angelo, Rocchetta Stefano, Russotto Maria Giuseppa, Tallarico Rosa Maria, Comiso Tringali Vincenzo.

Lista civica Aiello sindaco: Sallemi roberta, Speranza Alessandro, Artini Salvatore, Autore Davide, Barravecchia Salvatore, Calisto Giovanni, Cannizzo Giuseppe, Carbonaro Gaetano, Di Raimondo Maria Rita, Fasino Maria, Fiore Maria Concetta detta Concetta, Fornaro Enrica, Giarracca Simona, Giudice Rosario, Greco Marco, Iabichella Giovanna, La Rosa Giuseppe, Migliore Angelo, Nanì La Terra Calogero, Vittoria Noto Rosetta, Prelati Fabio Francesco, Romano Giacomo, Tidona Giuseppe, Vietti Maria Rita.

Partito socialista italiano Vittoria in azione: Amodei Giuseppe, Anticonome Salvatore, Biondo Giovanna, Campailla Cesare, Campo Giuseppe, Cassitella Nicolò, Cutaia Salvatore, D’alba Michaelle, Di Liberto Ivano, Diquattro Carmelo, Vittoria Di Rosa Adelina, Vittoria Donzelli PaolaPiera, Galesi Rosalia, Gibaldi Antonino, Guardabasso Francesca, Minosini Salvatore, Ottaviano Graziella, Patrì Jonathan, Pinetti Marco, Riggio Sandhya, Rocchetta Maria Concetta, Russo Wendy, Santapà Giovanni, Sortino Angela.

Candidato a sindaco Salvatore Di Falco

Lista civica Di Falco sindaco: Nicosia Maria Alessia, Cannizzo Francesc, Pisani Sharon, Dezio Marco, Giacinti Rosario, La Marmora Salvatore, Cugnata Elio, Siggia Sara, Tagliarini Valentina, Celeste Vincenzo, Amenta Damiano Rosario Biagio, Alfieri Dalila, Mangione Giovanni, Impoco Martina, Guastella Emanuele, Iannitto Antonietta, Cappello Giovanni, Distefano Deborah, Donzelli Giuseppe, La Cava Giovanna Rita, Mugnas Alessandro, Ribaldo Antonietta, Zavattieri Carmelo, Bellomo Mario.

Vittoria Unita: Alia Stefano, Cassarino Eugenio, Coniglione Daniele, Di Rosa Giuseppe detto Nuccio, Di Giacomo Silvana, Galofaro Giovanni detto Garofalo, Grimaldi Clara, Giordanella Graziella, Lamantia Rosario, Malandrino Giancarlo, Malignaggi Giuseppe, Mangione Liliana, Mascolino Bianca, Nicosia Niccolò, Occhipinti Ester, Oro Francesco, Piloto Davide, Pomillo Emanuela Viviana, Rimmaudo Loredana, Rizzo Pipo Salvatore, Senia Salvatore, Scollo Sandra, Traina Giuseppe, Zaffarana Tiziana.

InMovimento: Lo Monaco Maria Carmela detta Marisa, Cavanna Walter, Magno Emanuele, Gurrieri Paolo, Baglieri Stefania, Vasile Franca, Brighi Rosanna, Di Falco Anna, Bertolone Geraldo, Converso Salvatore, Barone Francesco, Brancato Salvatore, Di Fede Melania, Giombarresi Giuseppe, Candiano Giorgio, Refano Alessio, Vitalunga Alessandra, Salsetta Crocifisso detto Luciano, Guastella Andrè, Occhipinti Giombattista, Messina Patrizia, Turtola Sofia, Ferrisi Andrea, Ingrao Marcello.

Salva