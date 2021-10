La Rosa: “Bocciati 31 progetti regionali sui sistemi irrigazione”

“Una riunione proficua, ieri in terza commissione Attività produttive all’Ars, presieduta dall’on. Orazio Ragusa, con l’intervento dell’assessore regionale per l’Agricoltura, Toni Scilla, che ha comunicato come sia in programma per mercoledì prossimo un incontro con il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, per cercare di recuperare la bocciatura dei 31 progetti della Regione Sicilia che avrebbero potuto modernizzare i nostri sistemi di irrigazione. Come richiesto dal segretario regionale della Lega, l’on. Nino Minardo, si sta cercando di dare spazio alla buona politica nel tentativo di salvare il salvabile. Non ha senso partire con il piede sbagliato per quanto riguarda il Pnrr e, per questo, occorre comprendere chi e come ha sbagliato, apportando le dovute correzioni”. E’ quanto afferma Andrea La Rosa, presidente del movimento Sviluppo ibleo e responsabile provinciale Enti locali della Lega Ragusa. “Tutti sappiamo – prosegue La Rosa – quanto questi sistemi avrebbero potuto essere di supporto per la nostra agricoltura che, pur a fronte di numerose penalizzazioni, continua ad esercitare un ruolo trainante per l’economia locale. Non possiamo stare a guardare ed è necessario intervenire con una certa concretezza. Ecco perché auspichiamo che il confronto portato avanti consenta di venire a capo dell’inghippo. Noi stiamo profondendo, in sede politica, il nostro massimo impegno con l’auspicio di evitare un danno che sarebbe di proporzioni colossali per l’intero nostro territorio. Faremo sino in fondo la nostra parte auspicando che la politica riesca a rimediare agli intoppi venutisi a creare con riferimento a questa delicata questione”.

