Il Modica Calcio ospita al “Barone” il Città di Canicattini

Allenamento a ranghi completi per il Modica Calcio di Giancarlo Betta, che dopo il successo casalinga di domenica scorsa a spese del Priolo Gargallo e la vittoria ottenuta nel recupero di mercoledì sul campo della RG Siracusa, domenica cercherà di ottenere il tris nel match casalingo con il Città di Canicattini.

Una gara da prendere con le molle, perchè la formazione “canarina” nonostante un inizio di stagione difficile è una buona squadra che arriverà a Modica per vendere cara la pelle cercando di portare a casa un risultato utile per riscattare la sconfitta casalinga del turno precedente con il Pro Ragusa.

I rossoblù modicani, hanno imboccato la strada giusta, e nonostante l’entusiasmo per le due vittorie ottenute nel giro di tre giorni che hanno permesso di scalare la classifica, si mantiene un profilo basso e la massima concentrazione per evitare cali di tensione che potrebbero innescare qualche insidia.

Domani mattina Toscano e compagni sosterranno l’allenamento di rifinitura al termine della quale Giancarlo Betta diramerà la lista dei convocati.

“Quello di Promozione -spiega Giancarlo Betta – è un campionato strano dove nessun risultato è scontato. Il Città di Canicattini è una buona squadra ben allenata che così come successo mercoledì con la RG a Siracusa darà l’anima in campo e ci darà filo da torcere. Noi – continua – dobbiamo rimanere concentrati dall’inizio alla fine e cercare di sfruttare le occasioni che saremo capaci di costruire. Siamo in crescita – conclude il trainer dei rossoblu – sotto tutti gli aspetti, la dirigenza ci supporta in tutto e noi dobbiamo fare il massimo per ripagarli con i risultati sul campo”.

La sfida tra Modica Calcio e Città di Canicattini di domenica avrà inizio alle 15,30 e sarà arbitrata dal signor Salvatore Contraffatto di Catania che sarà coadiuvato dai colleghi si sezione Antonio Alessio Di Paola e Paolo Vinciguerra.

I tickets d’ingresso allo stadio si possono acquistare solo in prevendita (domenica i botteghini dello stadio rimarranno chiusi) al costo di 5 euro nei seguenti punti vendita

Pasticceria Pulino in Viale Manzoni Modica Alta;

Mojo Caffè in Via Risorgimento quartiere Sorda,

Bar Tabacchi la Contea in Via Nazionale (disponibili anche settore sopiti)

Bar Pasticceria Cappello in via Nazionale (di fronte “Vincenzo Barone, anche settore ospiti).

Per accedere allo stadio è necessario essere in possesso di green pass o di tampone antigenico rapido effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’evento, mantenere le distanze di sicurezza e indossare i dispositivi di protezione per tutta la durata della partita.

