Ragusa. Approvata variazione al bilancio di previsione

Approvata dal Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, la prima variazione al Bilancio di previsione 2021-2023.

Tra le principali azioni contenute nell’atto, la variazione di circa 1 milione di euro per Fondi di edilizia scolastica, al fine di assicurazione la ripresa delle attività didattiche in sicurezza. Nel dettaglio, l’aggiornamento riguarda la necessità di effettuare lavori di messa in sicurezza e adattamenti degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. A questa si aggiunge la voce riguardante gli affitti e noleggi di strutture temporanee e spese di conduzione, sempre per uso scolastico.

Altri interventi di rilievo, la realizzazione di impianti di illuminazione tra la sp128 e la ex sr 41, con la compartecipazione del Comune di Ragusa. Ed ancora, interventi vari di maggiore spesa per garantire la manutenzione ordinaria su edifici provinciali e lo specifico stanziamento per incarichi inerenti alle attività professionali di supporto al mobility manager aziendale.

La delibera è consultabile online, sul sito istituzionale dell’ente.

