Aido, Concorso Nicholas Green. Ragusa, la città del dono

Il Comune di Ragusa è stato presente con l’Assessore alla pubblica istruzione e sviluppo di comunità, Giovanni Iacono alla cerimonia di premiazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado della provincia di Ragusa che sono risultati vincitori del Concorso “Nicholas Green” svoltasi il 3 ottobre scorso presso il Teatro “Marcello Perracchio”. .

L’iniziativa è stata organizzata in occasione della giornata “Donare e Rinascere in memoria di Nicholas Green, dalla sezione di Ragusa “Damiano Pluchino” dell’Aido’ con il patrocinio del Comune di Ragusa, che ha promosso un concorso sul tema; “La solidarietà umana” – la donazione ai fini del trapianto.

“Non è stata una semplice cerimonia di premiazione degli studenti che hanno partecipato all’iniziativa dell’Aido di Ragusa – dichiara l’assessore Iacono – ma un incontro molto partecipato nel corso del quale i rappresentanti dell’AVIS, dell’Ufficio Scolastico provinciale, i dirigenti scolastici intervenuti, l’associazione promotrice dell’evento hanno condiviso l’intento di far diventare Ragusa – la Città del Dono. La prima parte della serata è stata dedicata alle testimonianze molto toccanti di chi ha ricevuto il midollo osseo da donatori per guarire dalla leucemia e dei genitori di giovani deceduti che hanno deciso di donare gli organi a chi attendeva un gesto di amore per una nuova speranza di vita. Dagli interventi è emersa la precisa volontà di diffondere alle nuove generazioni la cultura della donazione come scelta.”

Salva