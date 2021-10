Ragusa onora il pittore Minardo initolandogli una strada

Ragusa onora la memoria del pittore ragusano Giuseppe Minardo a cui è stata intitolata, su decisione dell’Amministrazione comunale, una strada nel quartiere residenziale della città.

Stamane infatti si è svolta la cerimonia di intitolazione della via, alla presenza del sindaco Peppe Cassì, del presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo, dei rappresentanti dei Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, rispettivamente capitano Stefano Borghetto e sottotenente Maurizio Allù, del commissario capo Vincenzo Chessari in rappresentanza della Questura e di due delle quattro figlie di Giuseppe Minardo, Anna ed Olga.

Tanti anche gli amici ed i parenti intervenuti che con la loro presenza hanno voluto condividere con le figlie di Giuseppe Minardo il ricordo del loro caro padre.

“Abbiamo accolto con grande piacere – ha affermato il sindaco Cassì nel corso della cerimonia – la richiesta a firma di Anna, Caterina, Stefania ed Olga, figlie del Maestro Giuseppe Minardo, artista ragusano la cui valenza è stata riconosciuta dalla critica e le cui opere sono pubblicate in numerosi testi di arte. Oggi siamo qui per onorare la memoria di un nostro concittadino che merita di essere ricordato”.

Anche le figlie Olga e Anna, visibilmente commosse, parlando anche a nome delle due sorelle impossibilitate ad essere presenti alla cerimonia, hanno ricordato il proprio padre che è riuscito a trasmettere a ciascuna di loro l’amore per la vita e per l’arte. “Nelle sue opere – ha detto in particolare Olga – in cui raffigurava prevalentemente le periferie di Roma, venivano sempre fuori la luce ed i colori inconfondibili della sua terra di origine”.

La cerimonia si è conclusa con la benedizione del sito in cui è stata posta la nuova tabella via Giuseppe Minardo, da parte di padre Luca Tuttobene della Parrocchia S. Luigi.

