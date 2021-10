Modica, inaugura la mostra fotografica di Salvatore Tolaro

Vernissage della personale di Fotografia di Salvatore Tolaro, Venerdì 8 ottobre, alle19, nel prestigioso palazzo di Sant’Anna a Modica in Via Liceo Convitto.

La mostra “Ornamentazione ed Omologazione” di Salvo Tolaropiù che un volo nelle città della costruzione degli anni ‘60 appare a chi la guarda come un urlo di indignazione. Ogni scatto è un momento di riflessione su ciò che si sarebbe potuto costruire e su ciò che è stato lo scempio edilizio a mano armata del cemento. Una riflessione amara, resa ancor più amara dal contrasto con la splendida architettura sia pubblica che privata precedente al secolo appena trascorso. L’appuntamento è organizzato dal Gruppo Fotografico Luce Iblea e dall’ Ente Liceo Convitto di Modica, nell’ambito dell’iniziativa “Premio Luce Iblea”.

Salva