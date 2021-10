Il Ragusa calcio ingaggia la mezzala Tiralongo

Morris Tiralongo, giovane mezzala di qualità e di quantità, è un nuovo giocatore dell’Asd Ragusa calcio 1949. Proveniente dall’Enna, dove ha iniziato la stagione, Tiralongo, in passato, ha giocato con le maglie della Virtus Ispica, mettendo a segno due reti, e del Città di Rosolini, realizzando una marcatura. Classe 2002, è un elemento molto interessante che va ad arricchire la batteria di giocatori giovani e talentuosi su cui la società azzurra sta puntando in modo particolare. “Diciamo che il nostro parco giovani – sottolinea il responsabile dell’area tecnica, Graziano Strano – è di assoluto valore e che Morris si inserisce in questo contesto, assolutamente stimolato proprio per tale motivo a fare sempre meglio e a dare il massimo. Siamo contenti di averlo portato in azzurro e riteniamo che possa darci una mano”. E Tiralongo aggiunge: “Sono contento di essere qui dove si sta lavorando per creare un grande progetto. Mi sono subito messo a disposizione del mister e cercherò, nel mio piccolo, di dare il massimo per aiutare questo gruppo a diventare sempre più importante”. Tiralongo si è già allenato nei giorni scorsi con il resto della squadra ed è a disposizione dello staff tecnico.

