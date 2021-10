Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha autorizzato l’ASP ad installare nella giornata di domenica 10 ottobre ad Ibla in Piazza G.B. Odierna, un gazebo per la campagna vaccinale on the road con l’Unità di Strada.

La struttura mobile servirà da supporto ai vaccinatori dell’azienda sanitaria che saranno operativi nella predetta giornata, dalle ore 18 alle ore 20

