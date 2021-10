La Russia lancia missile ipersonico da sottomarino nucleare

Il ministero della Difesa russo ha riferito di aver dato vita al secondo lancio di un missile da crociera ipersonico Tsirkon, dal sottomarino nucleare Severodvinsk e colpito un bersaglio navale posto nel mare di Barents. Il primo lancio dall’ammiraglia Gorshokov era stato effettuato con successo il 19 luglio scorso. Il missile era andato a segno colpendo il bersaglio a terra distante 350 chilometri. Il proiettile nell’occasione ha sviluppato una velocità di volo di circa 8mila e 400 chilometri l’ora. I missili da crociera Tsirkon, che possono essere lanciati da navi e sottomarini, hanno una gittata di 1000 chilometri e superano sette volte il muro del suono. Inoltre la Russia che possiede l’ arsenale nucleare più grande al mondo , ha sviluppato il missile balistico ipersonico Avangard SS-X-32Zh Scalpel B la cui gittata intercontinentale è di 10mila chilometri e raggiungere la ragguardevole velocità di oltre 33mila chilometri l’ora. Il ministero della difesa ha affermato che questi missili operativi sono dotati di una testata planante in grado di aggirare i sistemi di difesa aerea, in grado di raggiungere e colpire in pochi minuti obiettivi strategici in tutto il mondo.

