Femminile. Aragona batte in amichevole la Pro Volley Team Modica

Pro Volley Team Modica, sconfitta in amichevole dalla Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona, in vista del debutto in campionato di domenica 10 ottobre. Entrambi i sestetti militeranno in serie A 2 femminile . Il test match è terminato 3-1 con questi parziali: 25-16, 25-18, 25-19, 34-36. La partita è stata disputata al PalaMoncada di Porto Empedocle. La squadra aragonese ha dominato i primi tre set, mettendo in mostra un ottimo gioco di squadra e schemi efficaci.

I tabellini:

Seap Dalli Cardillo Aragona: Bisegna 4, Zech 5, Caracuta 0, Casarotti 3, Zonta 9, Cometti 8, Negri 11, Dzakovic 17, Stival 9, Moneta 9, Vittorio L. All.: Stefano Micoli

Pvt Modica: Bacciottini 3, Longobardi 13, Antonaci 6 Saccani 0, Ferro 14 M’Bra n.e. Gridelli 20, Salamida 3, Gulino 0, Salviato L2 Ferrantello L1. All. : Enrico Quarta

NOTE: Muri Aragona 7, Modica 8. Ace Aragona 11, Modica 6. Err. battuta Aragona 16, Modica 16. Err. azione Aragona 11, Modica 14. Attacco Aragona 43%, Modica 31%. Ricezione Aragona 45% (12% perfetta), Modica 40% (18% perfetta).

