Calcio, Promozione. Il Gela batte in rimonta lo Scicli

Lo Scicli non demerita contro la capolista del Campionato di Promozione, ma cede, sul neutro “Pietro Scollo” di Modica, alla “Nuova Città di Gela”, che vince 2 a 1 in rimonta.Era stato Marco Adamo, al 25’, su assist di Implatini a sboccare il risultato. I cremisi giocano bene, concentrati e determinati e creano diverse palle gol. I gelesi, però, seppur in affanno, trovano il pari al 70′ con Giaquinta e, addirittura, all’85’ la vincono la partita con un gol di Scerra.

Scicli-Fc Gela: 1-2

Marcatori: pt 16′ Marco Adamo, st 18′ Giaquinta, 40′ st Scerra

Scicli: Retrime (st 29′ Fidone),Monopoli (st 28′ A. Padua), Mauro Adamo, Emmolo, Presti, Donzella, Garibaldi,V. Padua (st 41′ Dominici), Marco Adamo, Gazzè (st 10’Mcini), Implatini (st 36′ Mormina) All. Betto.

Gela FC: Pizzardi, Alma, Spatola,Tomaino, Di Pasquale, Arafa, Ascia, Messina,Scerra, Navanzino (st 24′ Alabiso), Giaquinta (st 42′ Ferlito) All. Evola

Arbitro: Marino di Acireale

Salva