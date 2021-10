Pozzallo. Tolleranza zero per abbandono e deposito rifiuti

Dopo mesi di avvertimenti è già iniziata l’attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti da parte della Polizia Locale di Pozzallo ediante l’uso di apparecchiatura di videorispresa.

Elevate 34 sanzioni per il deposito illecito dei rifiuti per la violazione dell’ordinanza sindacale apposita.

Tale condotta verrà punita con sanzione amministrativa con un importo che va da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1000,00.

Si continuerà ancora nei prossimi giorni, affermano dall’amministratore pozzallese, con i controlli e le sanzioni verso chiunque non contribuisce a mantenere pulita e ordinata la città.

Dopo l’immenso sforzo della stragrande maggioranza dei cittadini, che con il loro virtuoso comportamento hanno contribuito a raggiungere il 70% della raccolta differenziata, occorrono ancora degli ultimi sforzi per ridurre al minimo la percentuale della raccolta indifferenziata.

Soltanto in questo modo si può ridurre la tassa dei rifiuti e mantenere Pozzallo più elegante e più ordinata.

Salva