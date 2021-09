Per la cura del viso scegliamo la qualità delle creme L’Oréal   

La salute della pelle è fondamentale per il benessere dell’intero organismo. Deve essere nostra cura trattare l’epidermide nella maniera adeguata, nutrirla, proteggerla e dedicarle tutte le attenzioni che merita, al pari di ogni altro organo del nostro corpo.

Avere una pelle sana, bella e luminosa non è un sogno impossibile soprattutto se consideriamo di alimentarci nella maniera corretta, scegliamo di condurre uno stile di vita sano e adottiamo una skin care quotidiana calibrata secondo le esigenze individuali della cute.

Il viso è un biglietto da visita inequivocabile, uno strumento di comunicazione immediato ed è in grado di rivelare molto di noi. Scegliamo quindi di dedicare al volto le attenzioni che merita, a partire da una buona detersione e dall’uso costante di una crema idratante per il viso.

Creme viso, affidiamoci all’esperienza l’Oréal

Nella scelta di una crema viso donna è bene affidarsi all’elevata efficacia delle creme viso di l’Oréal, dalle texture preziose, capaci di offrire a ogni donna un’esperienza di trattamento unica.

Da oltre 40 anni i laboratori di L’Oréal Paris sviluppano formule a elevata efficacia, per sublimare la bellezza delle donne di tutte le età, e offrire linee di prodotti per il viso facilmente reperibili a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

La cura del viso parte dall’idratazione. Garantire la corretta quantità di acqua alla pelle è essenziale per renderla meno vulnerabile, limitare la comparsa di rughe e evidenti segni di stanchezza. Scegliere di trattare la pelle con un prodotto come Attiva Hydrafresh, creato dai laboratori l’Oréal per attivare un processo idratante non stop, consente alla pelle di avere a disposizione gli elementi di cui ha realmente bisogno per risultare radiosa, morbida e liscia.

L’Oréal Paris dedica da sempre grande attenzione alla vitalità e al nutrimento della pelle con un’ampia gamma di prodotti di successo a partire dalla linea Revitalif, un classico non solo per le soluzioni antietà.

La linea offre creme idratanti donna. Si tratta di soluzioni come Revitalift crema rossa, Revitalift Filler ad alto contenuto di acido ialuronico, dall’ottima consistenza e il facile assorbimento, Revitalift Filler ampolle rimpolpanti, e ancora Revitalift Laser X3, crema da giorno perfetta per rispondere alle esigenze delle pelli mature, che necessitano di un effetto tensore e rimpolpante.

La gamma Olio Straordinario, una soluzione a tutto nutrimento per la pelle

Per una pelle sempre perfetta scopriamo le potenzialità della gamma Olio Straordinario, capace di regalare nutrimento e vitalità.

La linea si compone di due prodotti, che regalano un’autentica ventata di luminosità al viso. Si tratta di una crema-olio nutritiva e di un olio secco.

La crema è una preziosa emulsione, che mixa perfettamente le proprietà nutritive degli oli essenziali alla freschezza. Si applica con estrema facilità e altrettanto rapidamente si assorbe, al pari di un gel.

L’olio secco per il viso è un autentico elisir di bellezza, formulato con l’intento di nutrire e rivitalizzare la pelle. Grazie alla texture estremamente leggera l’olio si assorbe velocemente. In fatto di composizione il prodotto è il risultato della mescolanza di otto diversi oli essenziali nel dettaglio Lavanda, Maggiorana, Rosmarino, Geranio, Rosa, Camomilla, Arancia, Lavandino.

