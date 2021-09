A ExpoCook Online Experience la storia del Cioccolato di Modica

Il Direttore del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, Nino Scivoletto, ha partecipato ieri a ExpoCook Online Experience, organizzato sotto l’egida di Sicindustria, partner della Rete Enterprise Europe Network. Nel salone dell’Astoria Palace Hotel di Palermo , Scivoletto conversando con Mario Micalizzi, ha trattato il tema “Il primato europeo del cioccolato di Modica IGP”, tratteggiando il lungo viaggio che ha portato il cioccolato di Modica alla certificazione Igp, partendo dalla ricerca archivistica , condotta da Grazia Dormiente e che ha dato certezza anagrafica al cioccolato di Modica , fissandone nel 1746 la sua nascita. Dalla approvazione del disciplinare alla pubblicazione nella Gazzetta Europea del riconoscimento, dal “Passaporto Digitale”, nato dalla collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Csqa e Fondazione Qualivita, alla emissione del francobollo celebrativo emesso da Poste Italiane per conto del Ministero delle Politiche agricole. Scivoletto ha anche pubblicamente ringraziato Carabinieri della Tutela Agroalimentare per l’impegno profuso per la tutela del cioccolato di Modica IGP, da evocazioni, contraffazioni ed imitazioni, oltre che dalla pubblicità ingannevole sul Web. Apprezzatissima la performance del maestro cioccolatiere, Daniele Giurdanella, che si è misurato nella produzione del cioccolato di Modica a “bagnomaria”, amalgamando una cotta di pasta amara di cacao Callebaut con zucchero grezzo da barbabietola, Nostrano di Italia Zuccheri, dalla alla formatura, alla battitura e infine a sformatura della mitica barretta di cioccolato di Modica IGP, cui è seguita una degustazione per il selezionato pubblico presente. Il Consorzio ha ringraziato la Dottoressa Giada Platania, responsabile dell’Area Internazionalizzazione di Sicindustria che ha patrocinato la partecipazione del Consorzio all’evento, Fabio Sciortino Project Manager e Serafino Geraci Brand & Communication Manager di ExpoCook.

L’evento, che è stato trasmesso via Web su www.expocook2021.b2match.io, ha registrato un notevole numero di collegamenti.

