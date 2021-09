Modica. Poesia, prestigiosi riconoscimenti ad Antonio Lonardo

Le poesie di Antonio Lonardo continuano a riscuotere premi e riconoscimenti in tutta Italia. Ben tre quelli tributati, in poco tempo, all’ultima opera del pluripremiato poeta d’origine irpina, ma modicano di adozione. Si tratta di “Esperienze”, pubblicata da Delta 3 edizioni (Grottaminarda, AV) nel 2020, con la prefazione di Alessandro Penta e la postfazione di Antonio Daniele.

L’opera, definita “poesia del tempo della clausura” poiché nata in un momento in cui il rarefarsi dei contatti esterni e delle relazioni sociali lo ha spinto a ricercare la fonte d’ispirazione nei ricordi del tempo che fu, ha vinto il premio speciale unico per la Regione Sicilia nella XXXVI edizione del Premio nazionale Histonium di poesia e narrativa a Vasto (CH). La premiazione si è svolta lo scorso 25 settembre su una piattaforma di meeting online alla presenza dei componenti della giuria nonché di poeti e scrittori collegati da varie regioni d’Italia.

Già agli inizi di settembre, l’autore è stato insignito del 1° premio “Giuseppe Giacalone” (poesia edita) dalla giuria del Premio Nazionale di Poesia “Aeclanum” di Mirabella Eclano (AV), organizzato dall’Associazione culturale “Linea Eclanese” e giunto alla XXXIX edizione.

Lusinghiera la nota critica di Luisa Martiniello, che ha fornito la motivazione del premio: «Lonardo ripartisce l’opera in tre sezioni. Nella prima rimane fedele al suo compito svolto nelle precedenti sillogi poetiche, ovvero essere poeta che ha lo sguardo al sogno sì, ma “eternamente presente tra i chiaroscuri della vita” […] Nella seconda sezione predomina la nostalgia per gli affetti familiari perduti, la mano tesa, lo sguardo rassicurante della madre, restata come tante a custodia del nido svuotato dalla familiare diaspora, il ricordo della sapienza atavica del padre che, dato il fronte spinoso della vita, anelava andare oltre i meridiani delle acque e rimane al suo banchetto, vive la tragedia della guerra, lavora “la vigna in cerca di cibo per tutte / le stagioni dell’anno”. […] Nella terza sezione, come fiammelle brillano, le liriche di delicata nostalgia […]»

Questi prestigiosi riconoscimenti si vanno ad aggiungere al diploma di merito, ricevuto lo scorso luglio, in occasione della XIV edizione del Premio nazionale di poesia, narrativa fotografia, cortometraggi e pittura, organizzato dall’associazione “Alberoandronico” di Roma, per la poesia “Mondiale preghiera”, inclusa nella raccolta “Esperienze”.

Antonio Lonardo (Taurasi, 1943), già docente di materie letterarie nelle scuole medie e negli istituti superiori di Modica, sua città di adozione, ha all’attivo tredici libri di poesie pubblicati dal 2005 a oggi (il quattordicesimo in preparazione), con i quali ha ottenuto 145 premi e riconoscimenti, tra cui anche la medaglia d’argento del Presidente della Repubblica, la medaglia del Presidente del Senato.

