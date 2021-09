Successi per i cavalieri del Centro Ippico Contea di Modica

Tre giorni intensi ed emozionanti al Centro Ippico della Contea di Modica che ha ospitato ben due tappe di rilievo il Progetto “Sport di dressage e Coppa Italia club” . Due tappe che abbracciano sia i grandi che i piccoli cavalieri in sella ai loro pony.

Anche questa volta sono stati ben 15 i binomi in campo accompagnati dal TAL, Salvatore Migliore.

Il progetto ha visto in campo Ilaria Carnemolla, in sella a Enrico 278, e Sofia Pitino, in sella a Duke, che nella categoria “F” hanno ottenuto rispettivamente il primo e il secondo posto in entrambe le giornate.

Anche le piccole amazzoni si sono distinte nelle categorie del dressage .

Sono state Ginevra Calabrese e Dorotea Agost, entrambe in sella a India, ad aggiudicarsi il primo e il secondo posto nella categoria “ID20 promotion di dressage”, seguite dallle compagne di circolo Nina e Bianca Minardo, entrambe in sellla a Vilano (si sono classificate quinta e sesta).

Marysol Ingallinesi, invece, si aggiudicata il 1° posto nella categoria “E80”.

In “Gimkana 2” il Centro Ippico ha presentato due squadre composte da Mattia Maltese, in sella a Nerina, e Daniel Girasa, in sella a Macchia, che si sono aggiudicati il 3° gradino del podio, cosiccome è stato per la coppia Dorotea Agosta Dorotea e Salvatore Occhipinti.

Nella “Gimkana jump 40” le squadre presentate dall’istruttore Salvatore Migliore sono state quattro.

“Jump40 B2” ha vincere Marysol Ingallinesi Marysol e Laura Spadola mentre terzi si sono classificati Sofia Rizza Sofia, Frida Fede e Rosario Iachinoto.

“Jump 40A2” ha visto il successo di Giorgio Giannone e Ferdinando Abbate. Matilde Petriglieri, Marco Galanti Marco e Nicola Agosta, invece, si sono aggiudicati la vittoria nella categoria “jump40 B”1.

Un’altra vittoria modicana nella categoria di “Salto ostacoli L40” con Rosario Iachinoto in sella a Diny. Successo replicato dallo stesso cavallo montato da Ferdinando Abbate.

La “Categoria LP60” ha visto protagoniste Laura Spadola in sella a Stellina, Frida Fede in sella a India e Sofia Rizza in sella a Miss Franci, piazzate rispettivamente, terza, quarta e quinta.

La categoria LBP70 ha visto salire sul secondo gradino del podio Marysol Ingallinesi in sella a Grees.

Pony games. Nella categoria “A1” la squadra composta da Daniel Girasa Daniel e Mattina Maltese è arrivata terza, mentre nella categoria “A2” la squadra del Centro Ippico modicano, composta da Rosario Iachinoto, Dorotea Agosta e Giorgio Giannone si è piazzata al quarto posto mentre quella formata da Ferdinando Abbate e Salvatore Occhipinti ha conquistato il sesto gradino del podio.

Quarta posizione nella categoria “B1” per la formazione composta da Nicola Agosta , Matilde Petriglieri e Marco Galanti, mentre la squadra formata da Frida Fede e Marysol Ingallinesi ha concluso con una medaglia di bronzo.

Nella categoria “B2”, infine, secondo posto per la squadra formata da Laura Spadola e Sofia Rizza.

“Mi complimento con i miei atleti – dichiara il tecnico Salvatore Migliore – per le ottime prestazioni che dimostrano sempre più impegno, dedizione e passione verso questo sport e, soprattutto, verso la disciplina del pony games. Ringrazio il presidente del comitato Regionale FISE Sicilia, Fabio Parziano, che ci ha dato l’occasione per ospitare queste tappe all’interno del circolo e per aver presenziato le gare nella giornata di domenica”.

