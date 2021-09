Melissa Bluenesse: tratti, caratteristiche e benefici

La melissa è una delle piante aromatiche più conosciute, usate come calmante contro ansia, insonnia e problemi digestivi. È infatti commestibile ed è nota come la pianta che riesce a donare calma e tranquillità, base, tra le altre cose, di moltissime tisane.

L’effetto positivo che la pianta riesce a dare all’organismo è strabiliante. Merito di molti composti chimici attivi che oltre alle proprietà rilassanti rilasciano anche quelle antiossidanti. La melissa è conosciuta anche con il nome di “cedronella” ed è ricca di flavonoidi, come quercetina e apigenina, e di acidi polifenolici, come acido caffeico e rosmarinico.

Il suo aroma, che è simile a quello della pianta del limone, arriva soprattutto dall’olio essenziale contenuto nelle foglie, ecco perché spesso si fa riferimento alla melissa come “balsamo di limone”, “lemon balm” in inglese o ancora a pianta limoncina. L’olio essenziale però è il custode di molti principi attivi che conferiscono a questa piccola pianta aromatica proprietà sedative.

Oggi grazie alle tecnologie sempre più qualificate è possibile andare oltre la pianta ed ottenere dei prodotti nuovi ed efficaci. Dalla melissa, infatti, si può ottenere un estratto innovativo ed efficace, a marchio registrato. Si tratta della Melissa Bluenesse, un estratto vegetale ed esclusivo che si ottiene dalle foglie essiccate della pianta alle quali viene estratta l’acqua, senza aggiungere conservanti. Un processo specifico e delicato che rende l’estratto ricco di composti bioattivi, tra cui acido rosmarinico e acido polifenolico, considerato un antiossidante naturale.

Un ingrediente, insomma, che porta con sé tutta la forza e la specificità dell’innovazione. L’estratto, infatti, è stato oggetto di studi clinici ed in vitro che hanno confermato le sue importanti qualità, indispensabili per il rilassamento e il benessere mentale. Ottenere la Melissa Bluenesse® non è facile. Dietro vi è un grande lavoro perché ogni lotto viene sottoposto ad un saggio biologico che si compone di prove di efficacia volte a confermarne le proprietà benefiche della pianta.

A riprova delle importanti ed efficaci qualità della melissa a marchio registrato, uno studio pubblicato nel 2014, ha messo nero su bianco come l’estratto di Melissa Bluenesse®, se assunto con costanza e nelle giuste dosi, porta a miglioramenti significativi sul rilassamento.

L’estratto di melissa viene utilizzato, oggi, per la composizione degli integratori alimentari, specifici soprattutto per il benessere mentale a supporto delle prestazioni cognitive. VitaVi, startup dedicata al mondo dell’integrazione alimentare, lo ha scelto come componente tracciato, sicuro ed efficace, per la formulazione di V / Ease, l’integratore che favorisce il

Salva