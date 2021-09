Campagna Vaccinale ad Ispica “Un vaccino per amico”

Ennesimo successo del progetto “Un vaccino per amico” che ha registrato ben 231 vaccinazioni nella serata di ieri a Ispica. Sono contento che, ancora una volta, i miei concittadini abbiano approfittato di questo servizio, ha dichiarato il Sindaco Innocenzo Leontini. Ribadisco la gratitudine dell’intera Amministrazione Comunale al DG dell’Asp di Ragusa Aliquò, al Direttore Sanitario Elia e a tutti i loro collaboratori, al Presidente Corallo e ai soci della Società Garibaldi di Ispica, ai Medici di Base di Ispica che hanno collaborato, ai Volontari dell’associazione Futura, del Gruppo Comunale di Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana per il loro servizio. Un grazie al Dott. Massimo Dibenedetto che in qualità di esperto del sindaco ha ideato il progetto contribuendo alla sua attuazione. 231 vaccini, di cui molte prime dosi, conclude Leontini, sono il frutto di una virtuosa collaborazione tra le istituzioni e i volontari.

