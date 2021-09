Mercato infuocato. Tre nuovi arrivi in casa Vittoria calcio

Il Calcio Vittoria 2020 annuncia ben tre nuovi arrivi, che daranno carica ed energia: si tratta di un centrocampista e due attaccanti.

Diouf Pape Ibrahima

Data di nascita: 25/11/1998, Senegal

Peso: 70 Kg

Altezza: 1.85 m

Ruolo: Attaccante

Esperienze Passate: Serie D Sammaurese; Eccellenza Latronico e Racale

Alhagie Kebba Cham

Data di nascita: 22/02/1998, Gambia

Ruolo: Centrocampista

Peso: 72 Kg

Altezza: 1.82 m

Esperienze Passate: Prima Categoria Leonessa Erchie; Eccellenza Fc Pomarico

Nicola Bellomonte

Data di nascita 2001, Palermo

Ruolo: Attaccante

Esperienze Passate: Serie D Palmese

Ad un mese esatto dalla preparazione il Dg Barravecchia piazza tre colpi importanti: “Il nostro campionato non è ancora iniziato, dobbiamo ancora dimostrare di che pasta siamo fatti. Questi nuovi arrivi non saranno gli ultimi, nei prossimi giorni ci saranno altre bombe per rendere la rosa di Mister Mazzullo di livello. Inoltre sono felice di aver accanto le conferme dei nostri Main Sponsor, che hanno grande senso di attaccamento alla maglia e alla città. Stiamo lavorando per divertirci. Ad oggi il nostro principale obiettivo è divertirci e far divertire i nostri tifosi, che spero possano tornare presto sugli spalti.

