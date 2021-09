Calcio. Il Modica di scena contro la capolista Città di Gela Fc

Il Modica Calcio del tecnico Giancarlo Betta, ha concluso con l’allenamento di rifinitura di oggi pomeriggio, la settimana di preparazione alla difficile trasferta che domenica prossima lo vedrà di scena al “Vincenzo Presti”, ospite della capolista Nuova Città di Gela FC, che guida in condominio con il Mazzarrone la classifica del girone D del campionato di Promozione.

Il tecnico della formazione modicana in settimana ha fatto lavorare la squadra con la massima concentrazione, ma cercando di non far pesare sui suoi atleti la sconfitta casalinga di domenica scorsa nel derby con il Città di Comiso, dove i rossoblù della Contea hanno disputato un buon primo tempo.

L’avversario di domenica non è dei più semplici. I gialloneri di Ciccio Evola, infatti, insieme al Mazzarrone sono le uniche due squadre a punteggio pieno dopo due giornate in cui hanno messo a segno cinque reti subendone soltanto una. Una squadra, dunque, in buona salute che crede nei propri mezzi, che avrà di fronte un Modica Calcio voglioso di riscatto.

Nell’allenamento di oggi, mister Betta che dovrà rinunciare per infortunio a Marco Basile e Buccio Bellavita, ha provato le diverse soluzioni per affrontare nel migliore dei modi possibili questa difficile trasferta.

“Le notizie che ci arrivano – spiega Giancarlo Betta subito dopo l’ultima seduta settimanale -ci dicono che incontriamo un ottima squadra in salute. Il Nuova Città di Gela FC, rappresenta un territorio vasto in cui è molto più semplice fare delle scelte. Sono una buona squadra e i risultati di queste prime due giornate lo confermano. Noi – continua – siamo una squadra giovane che ha bisogno di lavorare sodo per continuare a crescere. Il primo tempo giocato contro il Città di Comiso ci ha detto che quella intrapresa è la strada giusta e che possiamo e dobbiamo migliorare. Fare risultato in casa della capolista – conclude il tecnico dei rossoblù – sarebbe un buon viatico per il morale della squadra di tutto l’ambiente e per i nostri tifosi che devono avere un po’ di pazienza, ma sono certo che le soddisfazioni arriveranno”.

La sfida del “Vincenzo Presti” tra Gela FC e Modica Calcio sarà arbitrata dal signor Stefano Chillura della sezione di Agrigento. Il primo assistente sarà il signor Francesco Conti di Enna, mentre il secondo assistente l’agrigentino Calogero Lupo.

Calcio d’inizio fissato per le15.

Salva