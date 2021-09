Accolti più di 5.000 visitatori alla Torre Cabrera di Pozzallo

Nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza Covid, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno svolto un lavoro egregio, garantendo presenza e professionalità nell’accompagnare i numerosissimi fruitori che hanno visitato in piena sicurezza Torre Cabrera a Pozzallo.

I “piccoli ciceroni”, un progetto in sinergia fra Amministrazione comunale di Pozzallo e l’Istituto “Rogasi”, si è rivelato ancora una volta una iniziativa positiva sia per i ragazzi – che hanno sperimentato sul campo una esperienza di integrazione e di inclusione – sia per i visitatori che hanno goduto della possibilità di essere intrattenuti con una presentazione puntuale del monumento anche in lingua inglese.

Numerosi apprezzamenti e giudizi positivi sono stati espressi agli interventi dei giovani accompagnatori, come attestato dai commenti lasciati sul diario di presenza firmato all’ingresso della struttura.

“Un ringraziamento per questo splendido risultato alla dirigente ed ai professori dell’Istituto Rogasi per l’impegno profuso nell’iniziativa– afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – e ai “piccoli ciceroni” va l’abbraccio dell’intera città che, grazie a loro, è stata presentata in maniera eccelsa ai turisti e visitatori”.

