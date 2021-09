Modica. Il Ctcm incontra Export Usa

Si terrà sabato 25 settembre a partire dalle ore 11:00, un incontro, nella sala riunioni del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, cui sono state invitate a partecipare tutte le imprese che intendono avviare attività di esportazione negli Stati Uniti. All’incontro sarà presente la dottoressa Michela Parmeggiani, vice amministratore delegato Export USA New York Corp.

“Si tratta di un’opportunità importante per le nostre aziende – dice il Direttore del Consorzio Nino Scivoletto – poiché grazie alla dottoressa Parmeggiani le nostre imprese inizieranno un percorso di internazionalizzazione con riferimento all’export negli Stati Uniti. Sarà una buona occasione per conoscere attraverso una autorevole voce le tendenze in campo enogastronomico ed agroalimentare di uno dei mercati più importanti, quello americano. Sarà un indubbio vantaggio per le nostre imprese presentarsi a questo appuntamento quali produttori del primo, e ad oggi, unico cioccolato a marchio IGP dell’Unione Europea. Imperativo categorico è acquisire quel patrimonio di conoscenze in grado di permettere alle nostre Imprese di promuove all’estero sia il Cioccolato di Modica IGP nella tradizionale barretta , fino a cento grammi, che il cioccolato di Modica IGP trasformato, quale prodotto per l’inclusione in pasticceria , gelateria e cucina. Ringrazio Sicindustria per avere favorito e facilitato ‘organizzazione di questo importante incontro”.

Per accedere all’incontro presso la Sala riunioni del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica al Palazzo della Cultura di Modica , sarà obbligatorio esibire il Green Pass.

