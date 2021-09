Assegnazione risorse per solai e controsoffitti nelle scuole

“Sono felice che l’anno scolastico appena iniziato sia caratterizzato dal ritorno alle lezioni in presenza per gli studenti di ogni fascia di età; un risultato importante che, in accordo con il Governo, ci spinge a continuare ad investire nella sicurezza degli edifici e delle aule scolastiche dove i nostri bambini e ragazzi trascorrono gran parte della loro giornata assieme al personale scolastico.” Lo afferma la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che annuncia: “Proprio in questi giorni il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Decreto di destinazione di risorse per interventi su solai e controsoffitti delle istituzioni scolastiche per prevenire fenomeni di crollo, con uno stanziamento complessivo di 43.004.901,91 euro, destinati a Comuni, Province e Città Metropolitane.

Nella nostra provincia – sottolinea la presidente – il Comune di Santa Croce Camerina risulta nell’elenco dei Comuni che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a € 20.000,00 e che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione.

L’importo complessivo di cui beneficerà il Comune di Santa Croce Camerina sarà di 56.727,56 euro.

Ringrazio il Ministero dell’Istruzione per l’attenzione riservata ancora una volta all’edilizia scolastica: la realizzazione di scuole sicure e confortevoli è il primo passo per garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi e rasserenare le loro famiglie.” Conclude Lorefice

