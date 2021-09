Vittoria. Servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione

Partirà il prossimo primo ottobre a Vittoria l’erogazione del “Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione” (ASACOM) per tutti i bambini con particolari disabilità certificate, per l’anno scolastico 2021-2022.

L’Amministrazione comunale, sta procedendo ad ultimare le procedure amministrative per provvedere a fornire il servizio. L’ASACOM è un operatore che guida e supporta lo studente con disabilità sensoriali, psico-fisiche o con disturbo dello spettro autistico nelle fasi apprendimento e di interazione con l’ambiente che lo circonda. Opera a supporto del personale scolastico e sociale e degli operatori sanitari nell’assistenza dello studente con disabilità; supporta lo studente nella conduzione delle attività scolastiche e dei rapporti relazionali con insegnanti e compagni.

Gli uffici si rendono disponibili a fornire qualsiasi informazione a tutte le famiglie interessate.

Gli uffici sono aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 oppure si può contattare i seguenti numeri : 0932514472 – 0932514414 – 0932514401- email dirigente.servizisociali@comunevittoria.gov.it

Salva