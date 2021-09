Cosa fare con 50000 euro? La migliore guida su come investire 50000 euro

Cosa fare con 50000 euro? Come investire 50000 euro? Siamo chiari: 50000 euro sono una quantità significativa di denaro. Di conseguenza, anche se è fantastico che tu stia pensando di investire il tuo denaro duramente guadagnato nei mercati finanziari, dovresti avvicinarti con cautela.

Per dirla in un altro modo, piuttosto che affidarsi a consigli finanziari di terzi, dovresti condurre un’ampia ricerca prima di fare un investimento. Questo dovrebbe includere una valutazione dei potenziali rischi e ricompense, così come la vostra capacità di trarre profitto dall’investimento, se necessario.

Per aiutare a chiarire la situazione, in questo articolo descriviamo ciò a cui dovresti pensare quando investi 50000 euro. Tuttavia, se non sei ancora sicuro di quale investimento dovresti fare, ti consigliamo di controllare questa guida che ti aiuterà su come investire 50000 euro.

Rendimenti potenziali

Cominciamo con le basi – quanti soldi stai cercando di fare dal tuo investimento di 50000 euro? Questa cifra dovrebbe essere vista come una percentuale del tuo capitale di investimento. Per esempio, se tu dovessi guadagnare 500 euro sul tuo investimento di 50000 euro, allora questo rappresenterebbe un rendimento del 10%.

I rendimenti disponibili sui mercati finanziari variano considerevolmente, e nella maggior parte dei casi – sono direttamente legati alla quantità di rischio associato all’attività.

Per esempio, se dovessi investire 50000 euro in un asset a bassissimo rischio come i gilts o le obbligazioni di risparmio – allora probabilmente farai fatica a guadagnare più dell’1% all’anno.

Su un investimento di 50000 euro, questo significa che guadagnereste solo 50 euro alla fine del primo anno. Per la maggior parte di noi, questo non è abbastanza attraente se si considera che il tuo denaro è bloccato.

Nel caso delle azioni e dei titoli, i rendimenti offerti sono molto più fattibili. Per esempio, le azioni Amazon sono cresciute di oltre il 70% nel 2020, mentre Tesla ha visto guadagni annuali superiori al 700%.

Lo stesso indice FTSE 100 è aumentato di circa il 33% nel febbraio 2021 da quando ha toccato i minimi di 52 settimane nel marzo 2020. Poi c’è il Bitcoin – che è aumentato di 10 volte nell’ultimo anno.

Tuttavia, a meno che tu non stia investendo in uno strumento a tasso fisso come i PIB o le obbligazioni – allora, purtroppo, non c’è un modo sicuro per sapere quanto puoi guadagnare sul tuo investimento. Fondamentalmente, le performance passate non sono un solido indicatore dei rendimenti futuri. In altre parole, mentre Tesla potrebbe essere aumentata del 700% nel 2020, le azioni potrebbero altrettanto bene fare una perdita nel 2021.

Rischio

L’argomento del rischio deriva piacevolmente dalla sezione precedente sui rendimenti potenziali. Come abbiamo brevemente accennato poco fa, i rendimenti potenziali che un’attività può generare sono direttamente correlati ai rischi sottostanti. Questo è noto come il “rapporto rischio/ricompensa”, il che significa che più rischio ti assumi, più rendimenti dovresti aspettarti per la tua parte di capitale.

All’estremità inferiore dello spettro, mentre l’investimento in gilts o in obbligazioni di risparmio raramente attirerà guadagni superiori all’1-2% annuo, i rischi sono praticamente inesistenti.

Questo perché i gilts sono sostenuti dal governo e le obbligazioni di risparmio sono solitamente coperte dal FSCS.

Ma, se volete puntare a rendimenti molto più alti, allora dovete sentirvi a vostro agio con il livello di rischio assunto.

Per esempio, i mercati azionari americani si muovono in una traiettoria ascendente dal 2013 – con guadagni senza precedenti nella maggior parte dei settori (anche tenendo conto della pandemia).

Ma i mercati non possono continuare a salire indefinitamente.

Al contrario, la storia ci dice che c’è stato un mercato dell’orso ogni 4/5 anni dall’anno 1900.

Questo significa che il tuo investimento può andare su e giù. Ecco perché il consenso generale è che si dovrebbe evitare di vendere un investimento nel mercato azionario per almeno cinque anni. Così facendo, avrete la migliore possibilità di cavalcare le onde volatili del mercato.

Italiano o Internazionale

Se stai cercando di mantenere le cose nazionali, allora probabilmente stai cercando di investire in azioni, obbligazioni o ETF quotati in Italia. Tuttavia, non c’è più l’obbligo di limitarsi alle attività italiane, poiché ci sono molti broker online che ti danno accesso ai mercati internazionali con un semplice clic.

Infatti, se si tratta di azioni che ti interessano, i mercati statunitensi hanno storicamente ottenuto risultati molto migliori di qualsiasi borsa. Detto questo, se ti stai chiedendo come investire 50000 euro in termini di posizione geografica, vale la pena considerare un approccio diversificato.

Per esempio, potresti allocare una parte dei tuoi 50000 euro in investimenti quotati in Italia, e il resto in altre regioni. Questo ti permetterà di diversificare su molti mercati diversi e quindi di non essere sovraesposto all’economia italiana.

Potresti fare un ulteriore passo avanti considerando anche un investimento nei mercati emergenti, che copre le economie in rapida crescita come Cina, India, Russia e Indonesia. Come abbiamo detto prima, puoi farlo su eToro senza commissioni tramite un ETF sui mercati emergenti.

Imparare a cronometrare i mercati

Molti investitori in Italia cercheranno semplicemente di investire in un bene e tenerlo per diversi anni. Ancora una volta, questo evita la necessità di preoccuparsi delle tendenze di mercato a breve termine. Ma, se ti stai chiedendo come investire 50.000 euro nel modo più intelligente possibile – vorrai imparare a cronometrare il mercato.

In termini semplici, questo significa entrare e uscire da un investimento nel momento più favorevole possibile. In altre parole, vorrai comprare il tuffo e vendere quando lo strumento si avvicina al suo picco. Da un lato, questo è più facile a dirsi che a farsi. Ma ci sono molti esempi recenti in cui il tempismo del mercato è stato piuttosto semplice.

Per esempio:

Nel marzo 2020 – la stragrande maggioranza del mercato azionario è crollata – con molti titoli che hanno perso fino al 50% nel giro di poche settimane. Questo include alcuni dei titoli blue-chip di più alto livello del mercato.

Per darvi un’idea – Tesla è passata da 159 euro (aggiustato per lo split azionario) a 70 euro in sole tre settimane – rappresentando un calo del 45%.

Era giustificato un calo del 45%? Assolutamente no.

Come tale, se aveste scelto il momento giusto per il mercato comprando azioni Tesla intorno al livello di 70 euro, ora stareste guardando a guadagni di quasi il 1.000%.

All’altra estremità della scala, è importante riconoscere quando una recessione prolungata è in corso – come quella che abbiamo avuto nel 2008. Se questo è il caso, allora la cosa migliore da fare è scaricare alcune delle tue partecipazioni azionarie, e invece investire i tuoi 50000 euro in un rifugio sicuro – come i Treasuries americani, i gilts britannici, o l’oro.

Media del costo del dollaro. I tuoi 50000 euro

Se stai pensando a come investire 50000 euro in modo avverso al rischio, allora la strategia del dollar-cost averaging sarà la tua migliore amica. In poche parole, questo significa che piuttosto che separarsi da tutti i 50000 euro in una sola volta – farai investimenti costanti e periodici.

Così facendo, questo vi permetterà di distribuire i vostri investimenti e quindi – evitare il rischio di acquistare un bene al suo apice.

Per esempio:

Diciamo che hai investito 50000 euro in oro a 1.200 euro per oncia

A questo punto, si fa molto affidamento sul fatto che l’oro superi questo prezzo per fare soldi

Se, tuttavia, il prezzo dell’oro va poi in una spirale verso il basso, si potrebbe non vedere un ritorno finanziario per qualche tempo

Ma, invece di fare la media del costo del dollaro per il tuo investimento in oro, otterrai un prezzo di costo diverso ogni volta. Questo significa che un mercato al ribasso non è eccessivamente sfavorevole, dato che comprerai il bene ad un prezzo più conveniente per tutto il tempo che rimane al ribasso.

Per esempio:

Supponiamo che tu decida di investire 500 euro in oro alla fine di ogni mese

Nel primo mese, si potrebbe pagare 1.200 euro per oncia

Nel secondo e terzo mese – si potrebbe pagare rispettivamente 1.100 e 900 euro per oncia

Alla fine del settimo mese, diciamo che l’oro ha finalmente superato il tuo prezzo di costo iniziale di €1.200 per oncia

A questo punto, diremo che i tuoi 7 investimenti da 500 euro hanno portato a un prezzo di costo medio di 950 euro per oncia

Se non avesse adottato un approccio di mediazione del costo del dollaro, il suo prezzo di costo sarebbe stato invece di 1.200 euro per oncia

In definitiva, insieme a un piano di diversificazione, il dollar-cost averaging ti permette di investire in modo molto più avverso al rischio. Questo perché cavalcherete le onde del mercato investendo ad un prezzo di costo diverso ogni volta.

Esplora quanto è liquido il tuo investimento

La metrica finale che dovresti considerare quando pensi a come investire 50000 euro è quanto è “liquido” l’asset scelto. In altre parole, se vuoi rivendere il tuo investimento in euro e penny, quanto velocemente e facilmente sarai in grado di farlo?

Per esempio, se investite in attività liquide come azioni, ETF e persino Bitcoin, potete vendere la vostra posizione in qualsiasi momento. Non appena lo farai, i fondi si rifletteranno sul tuo conto di intermediazione – che potrai ritirare sul tuo conto bancario o sulla tua carta di debito/credito.

Ma, se dovessi investire in obbligazioni a tasso fisso, allora nella maggior parte dei casi, dovrai aspettare fino alla loro scadenza. Alcune obbligazioni hanno una durata di molti anni, il che significa che il tuo denaro è bloccato fino alla loro scadenza. Questo è spesso il caso dei PIB e dei conti di risparmio a tasso fisso.

Non c’è niente di male nell’avere il tuo capitale vincolato – dato che questo spesso si traduce in un rendimento più favorevole. Tuttavia, assicurati di essere sicuro che non avrai bisogno di accedere al tuo investimento di 50000 euro prima della scadenza dell’asset.

Sommario: Come investire 50.000 euro?

Speriamo che ora che sai quali fattori considerare prima di investire 50000 euro, sarai in grado di investire saggiamente e guadagnare molto di più dal tuo investimento. Tuttavia, tenga presente che investire ha dei pericoli, e si assicuri di diversificare il suo portafoglio. Auguri!

