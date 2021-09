Ragusa. Arrestato un giovane su mandato d’arresto europeo.

La Questura di Ragusa, nell’ambito dei controlli disposti dal Questore di Ragusa, ha implementato i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio di Ragusa, con diverse pattuglie della Polizia di Stato ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, richieste a supporto dell’attività. Obiettivi del dispositivo sono stati la prevenzione e repressione di ogni forma di reato a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con particolare attenzione al centro storico di Ragusa e alla frazione di Marina di Ragusa. Il servizio si è svolto con numerosi pattugliamenti e posti di blocco effettuati lungo le arterie di ingresso ed uscita dalla città, con controlli dinamici di persone e mezzi in tutta la città. I risultati dei controlli, si sono concretizzati con l’identificazione di 128 persone, il controllo di 71 veicoli, la contestazione di alcune contravvenzioni al codice della strada. Inoltre, sono stati controllati 4 locali commerciali al fine di verificare i Green Pass degli avventori, senza riscontrare anomalie. A margine di tale attività, è stata rilevata la presenza di un soggetto da ricercare alloggiato presso una struttura ricettiva di Marina di Ragusa. I successivi accertamenti permettevano di verificare, che nei confronti di un 31 enne pendeva un mandato d’arresto europeo emesso dalle Autorità straniere competenti per reati inerenti sostanze stupefacenti e che pertanto lo stesso era ricercato in tutta Europa. All’esito dell’attività svolta, il giovane è stato tratto in arresto ed associato presso la Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Salva