Dono “Ovum Pine Nut”. Il Vaticano ringrazia il Consorzio del Cioccolato di Modica

La Segreteria di Stato del Vaticano, con una lettera inviata al Direttore del Consorzio del Cioccolato di Modica , firmata da Mons. Roberto Cona, ha comunicato che il Santo Padre ha apprezzato il pregiato dono della scultura “Ovum Pine Nut” ideata dallo stilista Diego Cortez , contenente il primo uovo di Pasqua con cioccolato di Modica Igp, realizzato dal maestro pasticciere Aldo Puglisi.

il Direttore del Consorzio, nell’Udienza Generale del 9 giugno scorso ha fatto consegnare un omaggio a Papa Francesco consistente nella pubblicazione “Il Cioccolato di Modica IGP” di Grazia Dormiente , nonché l’esclusivo Folder filatelico , contenente il francobollo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e stampato dal Poligrafico dello Stato per Poste Italiane, per celebrare il primo cioccolato europeo IGP. Presenti all’udienza l’Assessore Giorgio Linguanti , delegato dal Sindaco di Modica e il Dott. Francesco Fratantonio.

Desidero esprimere il ringraziamento mio e del Consorzio,- ha dichiarato Scivoletto – a S.E. Monsignor Antonio Stagliano, Vescovo di Noto, che superando ogni ostacolo e pur in presenza della pandemia da Covid, ha organizzato, in ogni minimo particolare una missione, storica per il Consorzio e gli artigiani che lo compongono, che ha avuto il felice epilogo della Benedizione Apostolica impartita da Sua Santità Papa Francesco.

