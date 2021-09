Il modicano Gintoli a «Stile Sartoriale 2021»

Si intitola «Stile Sartoriale 2021» la manifestazione che si conclude oggi a a Roma, evento che vuole celebrare la longeva tradizione sartoriale Made in Italy, tradizione rappresentata dai Maestri dell’Accademia Nazionale dei Sartori. Nella Capitale sono riuniti giovani sarti provenienti da tutta Italia (un candidato per ogni regione), per contendersi il premio «Forbici d’Oro». Concorrente per la Sicilia il modicano, Raffaele Gintoli.

