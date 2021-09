Reset, Vittoria. Scuole senza assistenza igienico-sanitaria per i disabili

L’associazione Reset Vittoria, dopo che ieri è stata avviata l’attività scolastica in tutta la provincia, con la prima campanella e le prime lezioni, rivolge la propria attenzione al mondo dei disabili e, in particolare, al servizio igienico personale che dovrebbe essere garantito ai ragazzi “speciali” nelle scuole di pertinenza comunale, quindi dall’asilo sino alle scuole medie, per consentire agli stessi di svolgere appieno la propria attività tra i banchi. “Da quello che ci risulta – sottolinea Alessandro Mugnas, segretario di Reset – in tutte le scuole di pertinenza comunale del resto della provincia il servizio è regolarmente partito mentre ci segnalano che lo stesso non sarebbe accaduto nella nostra città. E’ davvero così? Davvero i nostri ragazzi “speciali” sono rimasti esclusi da un supporto di tale rilevanza senza cui non possono andare neppure a scuola? L’assistenza garantita dagli operatori che si occupano del servizio igienico-personale, inutile sottolinearlo, è di fondamentale importanza per gli alunni disabili che possono così condurre senza disagi di alcun tipo la propria attività in classe. Siamo certi che, se non è ancora partito, il servizio sarà garantito al più presto anche a Vittoria. E fino a quando ciò non accadrà, resteremo comunque vigili e pronti, eventualmente, a sollecitarne l’attivazione”.

