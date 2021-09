Scherma Modica. Allenamenti e porte aperte ai corsi promozionali

E’ partita di gran carriera la nuova stagione sportiva della Conad Scherma Modica, con tutte le categorie agonistiche già da giorni a pieno regime con gli allenamenti. Sono soprattutto gli under14 che devono recuperare il prima possibile la migliore condizione fisico-tecnica per affrontare a partire dal 9 ottobre la lunga kermesse del Gran Premio Giovanissimi a Riccione, il Campionato Italiano di categoria per l’assegnazione dei titoli 2021. L’inconsueta collocazione autunnale dovuta al rinvio dallo scorso mese di maggio causa covid, ha imposto un’accelerazione nelle fasi di ripartenza di tutte le sale scherma italiane, e segnerà simbolicamente la ripartenza a pieno regime per le attività agonistiche federali dopo i tribolati ultimi 2 anni. Al PalaMoak si lavora alacremente anche per l’organizzazione dei corsi promozionali, in primis il Corso Scolastico Gratuito rivolto agli alunni delle scuole elementari della città dai 7 ai 10 anni. Il corso, giunto alla 38° edizione, organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Modica, rivolto a tutti gli alunni delle scuole primarie della città, è in forma totalmente gratuita e si svilupperà per circa quattro ore settimanali, fino al mese di dicembre. Seguiti dai tecnici della società i bambini seguiranno un percorso di educazione motoria e di avviamento alla scherma in forma ludica. Sarà data così la possibilità di conoscere ed apprendere i primi rudimenti della disciplina sportiva che ha portato la prima medaglia d’oro olimpica nella provincia iblea. Assieme al Corso Scolastico le porte del Palamoak si apriranno anche ai bambini di 5/6 con attività psicomotoria e di ludoscherma, per loro sarà riservato il “Corso Pulcini”. Corsi promozionali sono anche riservati alle categorie paralimpiche, con disabilità fisiche o visive, per coloro i quali i recenti successi italiani alle Paralimpiadi giapponesi hanno stimolato la voglia di fare sport. Infine corsi promozionali sono riservati anche agli adulti delle categorie “Master”

