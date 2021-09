Refezione scolastica a Modica.D’Antona: “Istituire altri uffici”

Sul sito del Comune di Modica, si informano i cittadini delle nuove tariffe relative all’accesso alla refezione e al trasporto scolastici.

Vengono indicati per la consegna del documento Isee, necessario per fruire delle agevolazioni tariffarie, il Palazzo della Cultura a Modica Bassa e la Delegazione Municipale a Frigintini, mentre per il ritiro dei buoni mensa a questi stessi si aggiunge il Palazzo Azasi al Quartiere Sorda.

“Riteniamo che il numero limitato di uffici coinvolti nella gestione del servizio, che a giorni si avvierà, per l’inevitabile afflusso per un tempo limitato di tanti cittadini, può determinare oltre che un disagio, un serio rischio di possibili assembramenti, in un momento nel quale occorre evitarli, non fosse altro perché la Sicilia si trova, unico caso in Italia, in zona gialla – commenta Vito D’Antona di Sinistra Italiana -. Proponiamo all’Amministrazione Comunale di valutare, pertanto, al fine di venire incontro alle richieste dei cittadini e di distribuire più razionalmente l’utenza, in primo luogo, di ampliare il numero degli uffici abilitati al ritiro del documento Isee e alla consegna dei buoni mensa, prevedendo l’utilizzo di ulteriori locali a Modica Bassa e al Quartiere Sorda, oltre che di altri locali sia a Modica Alta che al Quartiere Dente.

L’Amministrazione Comunale valuti anche, come già avviene per altri servizi (Ufficio Acqua), mediante una organizzazione moderna ed efficiente, di consentire all’utenza, invece di presentarsi personalmente allo sportello, di fornire degli indirizzi pec, e mail e numeri fax per l’invio del documento Isee, oltre che chiedere la collaborazione, mediante un incontro immediato, dei patronati e dei sindacati”.

