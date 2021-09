Cyber Monday: nel 2021 pronto a conseguire nuovi record?

Uno degli eventi più attesi dagli amanti dello shopping pre-natalizio è senza ombra di dubbio il Cyber Monday. Questa giornata ricca di promozioni coinvolge moltissimi e-shop, e ha luogo il lunedì successivo al Black Friday, andando a “chiudere” una settimana di offerte che ha il proprio fulcro nel celebre “Venerdì nero”. Il nome scelto per l’evento (in italiano traducibile come “Lunedì cibernetico”) fa subito intuire come nelle ore dedicate all’evento sia possibile acquistare articoli elettronici a prezzi ribassati. A dare il là al Cyber Monday in Italia è stata Amazon; ma, con il passare degli anni, ad aderirvi sono realtà come eBay, ePrice, MediaWorld e Unieuro, solo per citare le più note. L’edizione di quest’anno è attesa per il 29 novembre 2021, e coinvolgerà le maggiori catene di elettronica e molti altri e-store. Cosa è possibile attendersi?

Il 2020 del Cyber Monday

Nel 2020, Black Friday e Cyber Monday sono stati in grado di ottenere risultati sorprendenti, registrando record storici. Le vendite nella cosiddetta Cyber Week hanno toccato i 270 miliardi di dollari. Messa a confronto con quanto avvenuto nel 2019, la crescita nel numero di acquirenti è stata pari al 22%. I dati fanno riferimento a uno studio condotto da Salesforce, azienda specializzata nello sviluppo di tecnologie cloud. Un’ulteriore conferma del successo dell’iniziativa è giunta da Adobe Analytics. Quest’ultima, infatti, ha indicato nella cifra di 10,8 miliardi la spesa per gli acquisti online nelle 24 ore del Cyber Monday: un vero e proprio record per gli USA come vendite in un unico giorno. Analizzando le transazioni sui portali dei principali rivenditori online degli Stati Uniti, l’incremento è risultato del 15,1%. Ad approfittare del richiamo esercitato dal Cyber Monday sono state anche piccole e medie imprese italiane, capaci di vendere qualcosa come 203 articoli al minuto, riscuotendo ottimi risultati anche sul mercato estero.

I principali eventi di shopping del 2020: la risposta del pubblico

Nonostante quanto scritto finora, in Italia è sempre il Black Friday a dettare legge, tanto che il Cyber Monday è considerato una sorta di “fratello minore”. Questo, di conseguenza, ha portato finora altri eventi popolari in Estremo Oriente, come il 618 e il Single’s Day, a recitare un ruolo marginale. Un’eccezione è rappresentata da Amazon Prime Day che, nel 2021, ha incassato oltre 10 miliardi di dollari. Eppure, per quanto possa apparire sorprendente, prendendo in esame i risultati a livello globale, è stato il Single’s Day di Alibaba, nella sua ultima edizione, a registrare il record di 74,1 miliardi di dollari. Grandi risultati anche per un altro evento cinese, organizzato da JD.com il 18 giugno 2020: il già citato 618. In questo caso gli incassi sono stati pari a 37,99 miliardi di dollari, più di quanto ottenuto nella Cyber Week 2020 in tutto il mondo.

Covid-19 ed eventi online

Loro malgrado, anche i rivenditori hanno dovuto far fronte a quello che, da più di un anno a questa parte, è divenuto un vero e proprio protagonista: il COVID-19. Diversi eventi, proprio a causa delle chiusure e delle restrizioni imposte dall’espandersi del contagio, sono stati posticipati, finendo per “accavallarsi”. Un esempio? Il Prime Day, tenutosi a novembre, a pochi giorni di distanza dal Black Friday. E gli utenti si sono trovati a dover scegliere dove investire il budget a disposizione. Non può comunque essere tralasciato il fatto che gli e-shop siano stati in grado di accogliere le persone scoraggiate ad effettuare acquisti nei punti vendita fisici, proprio in ragione delle limitazioni. I 10 miliardi di dollari incassati dal Cyber Monday ne sono una perfetta testimonianza.

Consigli per risparmiare al Cyber Monday

Ribadiamo dei rapidi consigli per risparmiare durante questa nuova edizione del Cyber Monday 2021:

1) Controllare sempre i prezzi prima dell’inizio dell’evento, capita spesso infatti che i prezzi proposti vengano aumentati artificiosamente per fare risultare uno sconto maggiore.

2) Verificare se sono disponibili degli sconti aggiuntivi a quelli già proposti, sulla pagina dedicata al Cyber Monday su Discoup potremmo infatti scoprire tutti i codici sconto speciali per questo evento. Molte volte infatti i maggiori Brand online propongono degli sconti speciali aggiuntivi riservati a determinate fasce di utenti ma utilizzabili da chiunque.

3) Verificare sui portali di comparazione prezzo se effettivamente il prezzo del prodotto è in offerta. Non sempre infatti potrebbe essere un buon affare compare di impulso senza prima verificare l’effettiva convenienza.

4) Visitare i maggiori portali di vendita online come Amazon.it, eBay.it, Unieuro.it o ePrice.it

Ipotesi per la nuova edizione

Il Cyber Monday sta lasciando la sua impronta anche sul suolo italiano, ricevendo sempre più attestati di stima da parte soprattutto degli appassionati di elettronica e tecnologia in genere. Occorre anche ricordare come la maggiore attenzione di questi ultimi anni sia legata ad offerte sempre più diversificate. Pur essendo nato come evento dedicato all’elettronica di consumo, nella realtà gli e-store sono ormai soliti non limitare le promozioni a tali prodotti. Anche l’edizione 2021 sarà probabilmente destinata ad accogliere articoli che poco hanno a che fare con la tecnologia. Altro aspetto che ha favorito la popolarità e la crescita in termini di fatturato dell’evento è la scelta, effettuata da diversi e-shop, di far partire le offerte già qualche giorno prima.

Prima di concludere un consiglio: è sempre meglio acquistare da store affidabili, preparare una wishlist per controllare l’andamento dei prezzi nella settimana che precede il Cyber Monday e, alla fatidica data del 29 novembre, collegarsi appena possibile per non perdere le offerte più interessanti.

Salva