Perché dovresti assolutamente provare NetBet casino?

NetBet casino esiste da più di 20 anni e offre un ambiente di gioco sicuro. Sulla piattaforma, è possibile accedere a più servizi di gioco d’azzardo, compresi i giochi da casino e gli sport virtuali. In questa recensione di Casino NetBet, capirete come funziona la sezione casino NetBet.

Pro e contro

Pro:

Accetta valute ampiamente accettate come EUR e CAD.

Offre lotterie online, che possono darvi la possibilità di guadagnare grandi quantità di denaro in brevi periodi.

I membri più fedeli saranno aggiunti al club VIP, e in questo gruppo, godranno di benefici come bonus migliorati.

Contro:

NetBet casino non ha un bonus senza deposito, quindi devi aggiungere fondi al tuo conto per ottenere il bonus di benvenuto.

Design e struttura del casino NetBet

Casino NetBet ha un design semplice del sito, e presenta colori grigio e bianco. Il logo di NetBet casino è posto nell’angolo in alto a sinistra, e in alto a destra, vedrete il pulsante di login in colore arancione. È possibile accedere alle altre pagine del sito di gioco d’azzardo utilizzando i link posti nella parte superiore della homepage, e questi includono i link alla sezione delle scommesse sportive, i giochi del casino, e la pagina del lotto. Nella sezione casino di NetBet, i giochi sono ordinati in varie categorie, compresi i jackpot giornalieri, i Megaways, le slot, e i drop & wins. Verso il fondo del sito NetBet, vedrete il tasso di payout del casino, così come alcune informazioni sui giochi del casino. Nel complesso, il sito è facile da usare, che è un fattore che ha aiutato la valutazione del casino NetBet.

Come registrare un nuovo account?

In primo luogo, devi cliccare sul pulsante verde etichettato ‘Register’. Sceglierai quindi il tuo paese di residenza dalla lista fornita, e dopo potrai cliccare sul pulsante “Iniziare la registrazione”. Nella pagina successiva, ti sarà richiesto di aggiungere dettagli come la tua email, la password e la valuta di funzionamento. Dovrai anche aggiungere nuovamente la tua password per confermarla. Dopo aver compilato queste informazioni, puoi cliccare sul pulsante verde etichettato ‘Go to Details’. Puoi quindi fornire il tuo titolo, nome, cognome, nome utente e data di nascita. Dovrete poi scegliere il vostro codice paese e il numero di telefono, e poi potrete cercare il vostro indirizzo nella lista fornita. Se sei stato invitato al casino da un amico, puoi aggiungere i suoi dati nella pagina seguente. Inoltre, puoi aggiungere il tuo codice bonus NetBet casino.

Portafoglio di gioco NetBet

NetBet casino ha una sezione completa di giochi da casino, e in questa parte della recensione del casino NetBet, esamineremo i giochi offerti sulla piattaforma.

Tutti i fornitori di software al casino NetBet sono autorizzati e regolati, e questo significa che i giochi sul sito web sono corretti. Una compagnia che fornisce giochi al casino è Microgaming, e questo sviluppatore è stato tra i primi ad entrare nell’industria del gioco online. Dal momento che è stato in giro per decenni, è stato in grado di creare un ampio portafoglio di giochi. NetBet presenta anche dei giochi di NetEnt, e questa compagnia ha un set di giochi molto vario. Ha anche alcuni dei più grandi jackpot progressivi e ha pagato quantità di denaro che cambiano la vita nel corso degli anni. Un altro sviluppatore presente sulla piattaforma è Playson, e questo è più popolare in Europa. Su NetBet, troverete anche giochi di casino di:

NetEnt

EGT

Novomatic

Quickspin

Amatic

Betsoft

Gioco Yggdrasil

Microgaming

Playtech

Etc.

Con una così ampia varietà di giochi di casino online, NetBet è stato in grado di attrarre i principianti e i giocatori esperti. L’eccellente varietà di giochi sulla piattaforma ha contribuito ad aumentare il tasso di ritenzione dei clienti sul sito. La categoria delle slot online di NetBet presenta una grande selezione di giochi, e molti di questi hanno fino a 40 linee di scommessa.

Alcune note slot machine sul sito web includono Book of Secrets, Gonzo’s Quest, e il Book Beyond. L’operatore offre anche un jackpot giornaliero, e questo è offerto su un certo numero di slot machine. Di solito supera i 10.000€ ed è disponibile su slot come Well of Wishes, Mega Rise, e Mystery Heels Megaways. Alcune delle slot machine della piattaforma sono anche sviluppate con megaways.

Questo casino è anche ideale per i giocatori che amano i giochi da tavolo. Il Blackjack è forse il gioco da tavolo più popolare sul sito, e alcune varianti sulla piattaforma includono Blackjack Multi Hand e Blackjack Switch. Altri giochi da tavolo disponibili su NetBet sono la Roulette Silver, il Baccarat, e la Roulette Europea.

NetBet Bonus Benvenuto – Fino a €200 + 10 Giri Gratis

Questo sito di gioco d’azzardo ha un generoso bonus d’iscrizione, che copriremo in questo segmento della panoramica del casino NetBet. Quando fai il tuo deposito su NetBet, questo sarà raddoppiato fino a 200€. Oltre a questo importo, il casino ti darà 10 giri gratis Casino NetBet, e questi possono essere utilizzati sulle slot machine Age of the Gods. Quando fate il vostro deposito sulla piattaforma, dovrete usare il codice bonus NBWELCOME. La promozione è disponibile per tutti i nuovi membri del casino, ma è possibile utilizzarla solo se si aggiungono i fondi alla sezione casino o alla sezione Vegas. Potete anche trasferire fondi dalla sezione scommesse sportive al casino, e il sito aggiungerà il bonus al vostro conto. Se scegliete di trasferire i fondi dalle scommesse sportive, non avrete bisogno di applicare il codice bonus e riceverete semplicemente l’offerta automaticamente.

Casino dal vivo

I giochi nella sezione del casino live di NetBet sono sviluppati da diverse compagnie, e la più importante è Evolution Gaming. Questa compagnia è famosa per avere una grande libreria di giochi, così come un’eccellente reputazione. Potete anche giocare ai giochi con croupier dal vivo di Pragmatic Play. I prodotti nella sezione live dealer sono collocati in varie categorie, tra cui roulette dal vivo, blackjack dal vivo, e giochi di carte dal vivo. L’operatore ha una grande selezione di giochi di roulette dal vivo, e questi includono NetBet Roulette, Mega Roulette, e Greek Roulette. Nella categoria del blackjack, troverete opzioni come Pragmatic Play Blackjack, Power Blackjack, e Free Bet Blackjack. L’operatore presenta anche una serie di varianti di poker dal vivo, e con questi giochi, sarete in grado di vedere il numero di giocatori disponibili in tavoli specifici. Ci sono anche una serie di giochi di baccarat al casino NetBet, compresi Evolution Baccarat e Lightning Baccarat.

Altre sezioni degne di nota

Questo servizio di gioco d’azzardo ha diverse altre sezioni degne di nota, come vedrete in questo segmento della recensione del casino NetBet.

Club Fedeltà Net Bet Casino

NetBet casino premia i suoi membri fedeli con vari benefici, e questo programma ha contribuito ad aumentare il suo tasso di fidelizzazione dei clienti. Il programma di fedeltà di NetBet ha sette livelli, e tutti i membri vengono inseriti nel livello Bronzo quando iniziano a giocare con soldi veri. Man mano che accumuli punti fedeltà, il casino ti sposterà a livelli di fedeltà più alti, e una volta che avrai raggiunto la cima, i benefici saranno permanenti. Ciò significa che non potrai scendere a livelli di fedeltà inferiori. Ai livelli inferiori, i benefici dureranno da uno a sei mesi, a seconda del tuo stato di fedeltà.

NetBet casino mobile – App di NetBet Casino

A NetBet, i giocatori sono in grado di accedere ai loro conti su applicazioni mobili. L’applicazione del casino NetBet è disponibile su iPhone, iPad e dispositivi Android. Se hai un iPhone o un iPad, puoi scaricare l’applicazione NetBet sull’Apple Store, ma gli utenti Android devono ottenere l’applicazione dal sito web di NetBet. È anche possibile scaricare l’applicazione per Android dal negozio Amazon. Come utente dell’applicazione mobile, potrai richiedere una speciale scommessa gratuita quando farai la tua prima scommessa.

Sicurezza e correttezza dei giochi

NetBet casino è un sito di gioco online estremamente sicuro, ed è regolato dal governo di Malta. Se vivete nel Regno Unito, potete anche accedere al servizio in modo sicuro poiché l’operatore ha una licenza della Gambling Commission. Con queste licenze, è impossibile per il sito offrire giochi di casino virtuale che non hanno un generatore di numeri casuali. Inoltre, gli organi di licenza assicurano che il casino non è gestito da individui che sono coinvolti nel crimine organizzato. Come richiesto dagli organi di licenza, il casino deve ottenere documenti di verifica dai propri clienti. Questi documenti sono protetti dal casino, insieme alle vostre informazioni personali. NetBet è sviluppato con la crittografia SSL, ed è per questo che i vostri dati personali saranno al sicuro sul sito.

Metodi di pagamento

Puoi aggiungere denaro al tuo conto di casino NetBet casino usando queste opzioni di pagamento:

Metodi di deposito

Metodi di prelievo

Metodo di pagamento Deposito minimo Deposito massimo Tempo per il deposito Visa €10 €35,000 Instant MasterCard €10 €35,000 Instant AstroPay €10 €900 Instant Skrill €10 €4,000 Instant GiroPay €10 €4,000 Instant Bonifico bancario €10 Nessun limite Instant Neteller €10 €5,000 Instant Carta Paysafe €10 €250 Instant Euteller €10 €5,000 Instant Affidabile €10 €10,000 Fino a 24 ore WebMoney €10 €1,000 Instant Boleto €10 €5,000 Instant Boku €10 €40 Instant Instadebit €10 €5,000 Instant Trasferimento bancario veloce €10 €10,000 1-14 giorni lavorativi EcoPayz €10 €10,000 2-4 giorni

Una volta che hai finito di giocare al casino NetBet, puoi ritirare il tuo denaro.

Dettagli del NetBet casino

Net Bet casino offre un’esperienza di gioco online di alta qualità. Sul sito web, puoi giocare a diversi giochi di casino online, tra cui video slot e giochi da tavolo. C’è anche un servizio separato che offre diversi giochi e tornei di poker, e questi tornei possono farvi guadagnare dei soldi decenti. Come notato in questa recensione del casinoNetBet, l’operatore offre anche lotterie di molti paesi del mondo. Un altro servizio offerto sul sito è quello delle scommesse sportive, e qui, potete piazzare delle scommesse pre-match e in-play. Potete anche scommettere su sport virtuali.

Assistenza clienti e contatti

Puoi raggiungere il team del servizio clienti di NetBet casino usando questi contatti:

Email – support@NetBet.com

Chat dal vivo

Verdetto e valutazione del casinoNetBet

La valutazione del casino NetBet è di 8.8 stelle su 10. Come membro del casino NetBet, puoi godere di molti bonus e promozioni, incluse le offerte di benvenuto. Con il tempo, salirai nel programma di fedeltà e potrai richiedere promozioni più generose con termini ancora migliori. Un altro vantaggio del casino è che accetta molte valute, e la maggior parte di queste sono ampiamente accettate a livello internazionale. C’è anche un’app del casino Net Bet casino che puoi installare su dispositivi Android e iOS.

NetBet recensioni – FAQs

NetBet casino è legittimo?

Sì, NetBet casino è un casino online legittimo che è regolato dai governi di Malta e della Gran Bretagna.

C’è un bonus senza deposito?

No, non puoi ottenere un bonus senza deposito su Net Bet casino, ma ci sono diversi bonus che riceverai come nuovo giocatore sul sito.

I pagamenti in BTC sono accettati al casino NetBet?

Come abbiamo notato in questa panoramica del casino NetBet, l’operatore accetta solo valute fiat.

Posso giocare a bingo su questo sito?

Sì, al casinoNetBet, puoi giocare a varianti di bingo come Kongo Bongo, Farm Bingo, Super Hot Bingo e Candy Bingo.

Ho bisogno di un codice bonus Net Bet casino per richiedere le offerte sul sito?

Sì, devi applicare il codice bonus ‘NBWELCOME’ quando richiedi il bonus di benvenuto di NetBet.

Quali valute posso usare per depositare denaro al casinoNetBet?

Questo casino accetta valute come USD, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, MXN e BRL.

Il team del servizio clienti di NetBet casino è disponibile 24/7?

No, l’opzione live chat è disponibile dalle 9:00 alle 23:00 GHMT, e il supporto telefonico è disponibile dalle 12:00 alle 20:00 GMT.

Salva