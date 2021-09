Pozzallo. Giornata di sensibilizzazione con il Leo Club Modica II

Ieri il “Leo Club Modica II”, dell’International Association of Lions Clubs – Distretto Leo 108 Yb Sicilia, ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Pozzallo ed il supporto della ditta Ecoseib Srl, gestore dei servizi ambientali, l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale inserita nel progetto nazionale “Leo4Green”.

L’iniziativa si è svolta nella zona ovest della cittadina di Pozzallo ed ha interessato la scogliera ubicata tra il porto di Pozzallo ed il confine di C.da Maganuco, in territorio di Modica.

La manifestazione, che è stata condotta da diversi giovani, ha avuto l’obiettivo di raccogliere i rifiuti che di solito vengono abbandonati in una zona del territorio assai significativa per la sua bellezza.

Durante la manifestazione sono state osservate le misure di prevenzione e contenimento dal possibile contagio da Covid-19.

Il Sindaco plaude all’iniziativa, così come è stata portata avanti dai giovani del “Leo Club Modica II”, in considerazione della sua valenza socio-culturale che, fra l’altro, coincide con gli obbiettivi che l’Amministrazione Comunale si pone in materia ambientale e ringrazia il Presidente dello stesso “Leo Club Modica II” per avere scelto uno dei luoghi più belli ed attrattivi del Comune di Pozzallo dove svolgere la manifestazione.

