Monterosso Almo. Festeggiamenti in onore della patrona

Oggi è la Giornata della famiglia. La cittadina

montana lega questo evento ai festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima Addolorata . Stasera alle 19,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giovanni Giaquinta a cui farà seguito l’affidamento alla Vergine Addolorata delle famiglie presenti. Domani, domenica 12 settembre, è la memoria liturgica del santissimo nome di Maria. Alle 19,30 è in programma la celebrazione eucaristica presieduta da don Filippo Bellia: durante la messa si pregherà per coloro che portano il nome di Maria. Lunedì, invece, sarà la giornata dei fratelli defunti e di Maria consolatrice degli afflitti. La santa messa delle 19,30 sarà presieduta da don Giovanni Nobile e durante la celebrazione saranno ricordati i defunti che sono mancati nel corso dell’anno. Alle 20,30, invece, ci sarà l’incontro sul tema “Storia e arte nel santuario dell’Addolorata” per andare alla scoperta dei tesori di Monterosso. Martedì 14, inoltre, si celebra la festa dell’esaltazione della Croce. Alle 19,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Salvatore Burrafato mentre alle 20,30 è prevista la solenne adorazione della Croce.

