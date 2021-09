Ragusa. Visita al Comune del neo comandante provinciale Vigili del Fuoco

Il neo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, Antonino Galfo, ha reso stamane visita di cortesia al sindaco, Peppe Cassì.

A Palazzo di città l’ospite, accompagnato dal funzionario del Comando provinciale, ing. Biagio Iacono, è stato ricevuto dal primo cittadino presenti il presidente del Consiglio Comunale, Fabrizio Ilardo e l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida.

Nel corso del cordiale incontro il sindaco Cassì ha rivolto, a nome dell’Amministrazione comunale, il saluto di benvenuto nella nostra città al neo comandante provinciale, Galfo, chiamato a ricoprire – ha dichiarato il primo cittadino – un ruolo di estrema importanza per l’intera comunità che apprezza la meritoria attività di soccorso a cui sono chiamati quotidianamente i Vigili del Fuoco. “Ho avuto modo di verificare personalmente le scorse settimane nel corso di un sopralluogo con il Prefetto di Ragusa – ha affermato il sindaco – la grande professionalità con cui le squadre dei Vigili del Fuoco del nostro Comando provinciale sono intervenute, assieme agli uomini del Corpo Forestale, per domare gli incendi verificatesi nelle zone boschive del territorio ed in particolare a San Giacomo”.

“Il soccorso – ha affermato il comandante provinciale, Antonino Galfo – costituisce l’attività principale del nostro Corpo che può essere attuata grazie alla preparazione del nostro personale che è nelle condizioni di intervenire tempestivamente laddove si verificano situazione di pericolo. Non trascurabile è anche l’attività di prevenzione che portiamo avanti utile a garantire la sicurezza dei cittadini. Sono contento, essendo natio di Modica, dopo aver ricoperto l’incarico di comandante vicario presso il Comando provinciale di Palermo, di essere stato chiamato adesso a dirigere il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa”.

Salva