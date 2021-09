Modica. Il Sindaco incontra i dirigenti scolastici

Il Sindaco di Modica ha incontrato questa mattina i dirigenti degli istituti scolastici di competenza comunale per mettere a punto tutti i dettagli in vista dell’avvio dell’anno scolastico 21-22. Si è parlato di mensa, trasporti, assistenza alla comunicazione, sicurezza e protocolli anti covid.Il Primo Cittadino ha confermato che una delle novità più importanti riguarda proprio il servizio di refezione scolastica che prevede la creazione di un’altra cucina per ottimizzare e velocizzare la preparazione e la distribuzione dei pasti. Inoltre il Sindaco ha assicurato che ci saranno più ispezioni finalizzate al controllo della qualità degli alimenti utilizzati per la preparazione dei pasti. Confermato invece il sistema di trasporti che tanto bene ha fatto negli ultimi anni. Per quanto riguarda i rigidi protocolli anti covid, il Sindaco si è raccomandato con i Dirigenti di vigilare attentamente sul rispetto degli stessi annunciando che sono già in distribuzione nelle varie sedi i kit del materiale sanitario necessario a studenti e insegnanti. Inoltre ha garantito una sanificazione generale prima dell’inizio dell’anno scolastico e almeno una al mese per ogni sede scolastica. “Abbiamo garantito il massimo impegno affinchè l’anno scolastico possa cominciare e soprattutto continuare nella maniera più regolare possibile. Come sempre questa Amministrazione starà vicino ai Dirigenti Scolastici nel loro difficile compito di portare avanti l’anno scolastico in queste condizioni. Questa mattina i volontari della Protezione Civile hanno cominciato a dividere il materiale sanitario e continueranno anche nei prossimi giorni fin quando tutti saranno riforniti”.

Salva