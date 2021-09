Imbarcazione priva di controllo a Marina di Ragusa. Attestato dell’amministrazione

“Agli operatori del Presidio comunale di Protezione civile di Marina di Ragusa che giorno 1 agosto 2021, con tempestività e destrezza, hanno saputo mettere in sicurezza un’imbarcazione priva di controllo, eliminando una grave situazione di pericolo dimostrando ancora una volta il proprio instancabile impegno a tutela della pubblica incolumità”.

E’ questo il testo riportato in una pergamena che il sindaco Peppe Cassì, presenti l’assessore alle frazioni Eugenia Spata, l’assessore alla sanità Luigi Rabito, il dirigente del Settore Politiche ambientali e protezione civile, Angelo Piccione, la rappresentante della Consulta Mazzarelli, Emilia Rollo. ha consegnato nel corso di una sobria cerimonia che si è svolta nel pomeriggio di oggi presso la sede del Presidio Marina della Protezione Civile, di stanza al porto turistico,

Un riconoscimento che l’Amministrazione comunale ha ritenuto giusto attribuire non solo all’equipaggio del Presidio, composto da Giuseppe Diara, Riccardo Gulino e Marco Buonisi, intervenuti a bordo di uno dei due gommoni in dotazione per mettere in sicurezza un’imbarcazione priva di controllo, ma a tutti gli operatori che garantiscono la sicurezza dei bagnanti ed il soccorso alle imbarcazioni in difficoltà.

“Non possiamo come Amministrazione comunale – ha affermato il primo cittadino rivolgendosi agli operatori del Presidio Marina ed al Coordinatore Giuseppe Schembari – non ringraziavi per il lavoro svolto con grande spirito di abnegazione e per la professionalità e competenza mostrata negli innumerevoli interventi portati avanti in questi mesi”.

