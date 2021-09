Il Modica Calcio pronto al debutto sabato contro l’Rg Siracusa

Sarà il Modica di Giancarlo Betta a “inaugurare” il girone D del campionato di Promozione edizione 2021/2022.

I rossoblù, infatti, scenderanno in campo nell’anticipo della prima giornata sul campo della Riccardo Garrone di Siracusa.

La squadra, archiviato con successo il passaggio del turno di Coppa Italia, si è allenata con la giusta intensità e determinazione in vista dell’esordio in campionato in cui Vindigni e compagni

puntano a fare bene per iniziare con il piede giusto anche in campionato.

Il tecnico Giancarlo Betta ha lavorato provando varie soluzioni in vista dell’esordio in campionato, mentre il preparatore atletico Saro Marangio e quello dei portieri Roberto La Malfa

hanno intensificato il lavoro per far arrivare la squadra nelle migliori condizioni fisiche possibili all’appuntamento di domani.

Oggi i rossoblù svolgeranno l’allenamento di rifinitura, subito dopo il tecnico modicano diramerà la lista dei convocati che parteciperanno alla prima trasferta stagionale.

Nel frattempo il presidente Giorgio Caccamo e il Direttore Generale avvocato Peppe Rizza stanno lavorando a 360 gradi affinchè la macchina dirigenziale funzioni nel migliore dei modi.

“Dopo quasi due anni di stop dovuto alla pandemia riparte il campionato di Promozione – dichiarano congiuntamente Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo –. Sarà il primo

del nostro corso e a poco più di un mese dall’inizio della nostra avventura c’è tanto entusiasmo e molta curiosità di scoprire il livello della rosa che abbiamo costruito in estate. Tutta la

dirigenza, lo staff tecnico e i giocatori siamo orgogliosi di rappresentare la città di Modica e nonostante il clima di depressione dovuto alla pandemia, ci stiamo accorgendo che la città sta

rispondendo e questo ci stimola a fare sempre meglio. Iniziamo domani da Siracusa – concludono Pitino, Radenza e Di Raimondo – con l’obiettivo di partire con il piede giusto per

presentarci alla prima gara casalinga con ancora più entusiasmo”.

La gara tra RG Siracusa e Modica Calcio sarà diretta dall’ennese Rosario Pavano che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Matteo Damantino di Catania e Saverio Francesco Di Martino di Ragusa. Calcio d’inizio fissato per le 15.

Salva