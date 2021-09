Calcio. Il Vittoria pronto alla prima di campionato

Mercoledì 8 settembre allo stadio Peppe Borgese di Comiso si è svolto il ritorno del primo turno di Coppa Italia del Vittoria calcio contro il Gela. Il pareggio concretizzato alla fine del match ha fermato la corsa del Vittoria in Coppa, nonostante l’ottima prestazione dei Biancorossi guidati dal nuovo tecnico Santo Mazzullo.

E’ proprio quest’ultimo che si dimostra molto soddisfatto della prestazione complessiva della squadra, con il piccolo rammarico del gol subito a cinque minuti dalla fine del match.

“La partita di mercoledì mi ha lasciato l’amaro in bocca solo per il risultato che credo, analizzando bene la gara, chi doveva passare il turno eravamo noi- ha affermato mister Mazzullo- il Calcio a volte è spietato e non fa rispecchiare ciò che di buono, durante i novanta minuti, una squadra fa. Di certo abbiamo ben figurato difronte ad un avversario tosto e che si allena da più di un mese”.

Chiusa la parentesi Coppa Italia, la squadra ritornerà di nuovo in campo domenica 12 settembre, per la prima giornata di campionato 2021/2022. Si giocherà fuori dalle mura amiche, contro l’Avola.

“Ci prepariamo adesso anima e corpo alla prima di campionato. Noi, grazie alle partite già giocate, abbiamo la consapevolezza che abbiamo le qualità per poter giocare e crederci fino in fondo. Ad Avola troveremo una squadra agguerrita e che vorrà far sua la partita ma di contro troverà una squadra che dal primo all’ultimo minuto se la giocherà per vincerla. A me piace sempre lavorare sulla mia squadra e non guardo le avversarie. Dobbiamo avere la stessa mentalità in casa e fuori imponendo il nostro gioco.

Inoltre voglio evidenziare anche il grande tifo che si respira in casa Biancorossa. Una tifoseria come la nostra se la sognano anche altre squadre di categoria superiore. Questo per dire che se tutti remiamo verso la stessa direzione consolidiamo ciò che è importante, ovvero il Vittoria Calcio. Noi non molleremo mai di un centimetro e suderemo questa gloriosa maglia dalla prima all’ultima giornata di campionato”.

La partita di domenica sarà a porte chiuse.

