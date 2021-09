Vertenza Pegaso. Pozzallo, vertice in Prefettura

Tavolo tecnico in Prefettura, tra il Prefetto, Ranieri, il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, i rappresentanti della ditta Pegaso e delle sigle sindacali.

All’esito dell’incontro è stato stabilito che, così come previsto nel contratto, si darà il via all’appalto con i tredici lavoratori presenti nel precedente appalto, più due eventualmente scelti dalla ditta Pegaso per sopperire alle due figure poste in quiescenza.

L’offerta tecnica presentata dalla ditta, ed accettata dal Comune, prevede infatti l’assorbimento del personale pregresso e, entro 70 giorni, l’avvio di un periodo di formazione per meglio collocare i lavoratori alle mansioni ed ai ruoli più attinenti alle loro specializzazioni.

Il sindaco ha manifestato alla ditta la propria volontà di poter dare corso all’appalto già a partire dalla giornata di domani.

La ditta Pegaso, che tra l’altro si è impegnata a sottoscrivere i contratti di lavoro con gli operai per tutta la durata dell’appalto, si è presa qualche giorno di tempo, per meglio organizzare il regolare svolgimento del servizio.

Il Sindaco: “Un doveroso ringraziamento va a Sua Eccellenza il Prefetto per aver condotto una trattativa, a tratti serrata, con tutti i partecipanti al tavolo e, soprattutto, per avere contribuito in maniera determinante alla tutela di tutti i lavoratori”.

