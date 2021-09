Monterosso Almo. Covid, sabato terzo Open Day nella sede Avis

I primi due OpenDay presso la sede avisina di Monterosso Almo hanno registrato un buon numero di somministrazioni, nonostante Monterosso si trovi già tra i primi posti nella classifica regionale dei comuni con maggior numero di vaccinati. Questo a dimostrazione del senso civico della cultura del dono che caratterizza i cittadini di Monterosso Almo. Nonostante ciò, c’è ancora necessità di aumentare ulteriormente il numero dei vaccinati e dare la possibilità della seconda dose a coloro che hanno ancora avuto solo la prima.

“ Quindi non c’è due senza tre afferma il presidente dell’Avis monterossano Salvo Iacono. Sabato prossimo 11 settembre dalle 9:00 alle 13:00 saremo presso la nostra sede Avis Monterosso Almo per vaccinare senza prenotazione dai 12 anni in su, supportati come sempre dall’efficiente équipe dell’ASP di Ragusa senza la quale sarebbe stato impossibile organizzare tutto ciò.

Inoltre domenica 12 dalle 7:30 alle 12:30 sempre presso la nostra sede Avis Monterosso Almo, sarà possibile effettuare la donazione volontaria di sangue intero o plasma. Un doppio appuntamento – conclude il presidente Iacono – Sabato per tutti coloro che ancora non sono vaccinati o necessitano della seconda dose e domenica per tutti i cittadini idonei alla donazione di sangue o di plasma dai 18 ai 65 anni, perché il donare sangue è donare vita”.

