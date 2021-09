Donnafugata(Ragusa). Prende il via il progetto “Vivere il Parco”

A partire da domenica 12 settembre prenderanno il via le iniziative di “Vivere il Parco”, un progetto utile a favorire la riscoperta e la fruizione del parco del Castello di Donnafugata, un luogo che è un autentico monumento e che spesso è stato considerato solo come un’appendice dell’antico maniero di proprietà comunale.

“Si tratta – dichiara l’assessore alla cultura e beni culturali Clorinda Arezzo – di un programma di iniziative che si ripromette di avvicinare il parco storico del Castello di Donnafugata ai suoi cittadini, e non solo. Grazie al bando “Interventi di recupero di giardini di interesse storico” della Fondazione Sicilia, una piccola ma significativa porzione del Parco tornerà a ridisegnare il parterre alla francese con le sue eleganti forme geometriche. Questo intervento, il più atteso e non più procrastinabile, farà da chiusura ad una serie di attività che vogliono essere un assaggio delle mille sfumature che un luogo come Donnafugata potrebbe proporre, con progetti di recupero che si intrecciano in una più consapevole fruizione. Si inizierà domenica 12 settembre 2021 con il primo dei tre pic-nic al parco che permetteranno di “vivere” un pomeriggio in maniera rilassata e divertente, entrando nella storia del castello e dei suoi abitanti in maniera ludica e piacevole. La location, sita in una delle zone meno battute del parco, sarà allestita con tovaglie monouso, cuscini, intrattenimento musicale e attoriale. Ciascuno dovrà invece provvedere per sé alla propria merenda. Seguiranno altre due domeniche in cui il pic-nic verrà riproposto (19 e 26 settembre 2021).

Inoltre il 12 settembre ed il 1 ottobre sono previste delle visite al Mudeco , mentre il 24 settembre e il 2 ottobre saranno dedicati alle visite al Castello. I quattro appuntamenti, tutti programmati in orario serale, saranno gestiti dall’arch. Nuccio Iacono coadiuvato da Giancarlo Tribuni Silvestri e da Antonio Sortino. Sarà possibile prenotarsi, fino a esaurimento posti.

In diverse date, precisamente il 15, 22, 24 settembre ed il 3 e 8 ottobre in programma un accompagnamento musicale di un quartetto di archi, a cura dell’associazione Suoni Mediterranei, che allieterà, sia in ore mattutine che pomeridiane, come da programma, le passeggiate al parco: non veri e propri concerti ma suggestioni musicali che si sposano bene con lo scenario.

Tre appuntamenti infine, saranno invece dedicati al teatro al parco: dopo la fortunatissima anteprima di Walter Manfrè con il suo “Ritratto di donne in bianco”, messa in scena il 2 e il 3 settembre in un insolito scorcio del parco di Donnafugata, si proseguirà con “Scirocco e tramontana” che Mania Creativa proporrà in doppia replica il 19 settembre (ore 19:00 e 21:00), per concludere con la doppia data de La bottega dell’attore, il 25 settembre alle ore 19:00 e 21:00 e il 26 settembre alle ore 20:30 e 22:00, con “La luna nel parco”. Anche in questo caso sarà possibile prenotare fino a esaurimento di posti disponibili.

Dal 4 al 10 ottobre, l’ormai famosissima bottega di carrettieri, Cinabro, proporrà una visita a tappe fra cartelloni siciliani che illustreranno una versione tutta siciliana della storia di Orlando e Angelica con inviti all’interazione che si articoleranno fra le 9 diverse tappe nel parco. Basterà seguire le istruzioni indicate in loco per partecipare ad ogni singola tappa.

Un piccolo coinvolgimento anche per le scuole proporrà un progetto didattico rivolto a classi di scuola primaria: i docenti interessati a parteciparvi potranno scrivere a donnafugataeventi@gmail.com e fissare una data per la realizzazione del progetto didattico. Il progetto si rivolgerà ad un massimo di 8 classi i cui appuntamenti andranno calendarizzati entro il mese di ottobre. Tutti i giovedì di settembre e ottobre, a partire dalla data odierna, prevedranno anche l’ingresso gratuito fino ai 12 anni, anziché fino ai 6 come di norma, con la consegna di una brochure didattica che agevoli l’interazione e la visita delle famiglie.

Tutti gli eventi previsti dal progetto “Vivere il Parco” saranno a ingresso gratuito e, ove necessario, saranno prenotabili tramite un banner nell’home page del sito www.castellodonnafugata.org a partire da domani, giovedì 9 settembre 2021.

Per la partecipazione sarà richiesto il green pass.

Rivolgendo un invito a tutti coloro che vorranno aderire a questa attività partecipata o contribuire come parte attiva a questa piccola rifioritura – aggiunge l’assessore Clorinda Arezzo – mi auguro che questo sia solo l’inizio di un processo che porterà progressivamente alla ri-affezione a questo luogo da parte dei suoi cittadini. Il nostro Patrimonio ha bisogno di tutti per tornare ad essere come tutti vorremmo vederlo”.

